- Doi suspecti, in varsta de douazeci si ceva de ani, au fist arestati duminica dimineata, iar alti doi barbati, in varsta de 34 si 42 de ani, au fost arestati duminica seara in oras, a anuntat Politia din Irlanda de Nord (PSNI).Politia a difuzat mai multe inregistrari video pe contul sau…

- Cel putin o persoana a murit si alte sase sunt blocate sub daramaturi in urma unei explozii produse intr-un bloc rezidential din orasul Shakhty din provincia Rostov, din Rusia. Explozia s-a produs la etajul noua al cladirii, in urma unei scurgeri de gaz, au anuntat reprezentantii Ministerului de Urgente…

- Peste 100 de persoane s-au adunat sambata, 12 ianuarie, la pranz, in fata Spitalului Judetean Valcea la un protest ad-hoc in semn solidaritate cu situatia bebelusului de 1 an si o luna, internat aici in urma cu mai bine de o saptamana si apoi transferat la Bucuresti in coma. Este cel mai amplu protest…

- Potrivit Primariei municipiului Cluj-Napoca, în urma acțiunilor au fost identificate 31 persoane fara adapost. Acestea au fost conduse la Centrul de Gazduire Temporara cu program permanent de pe strada Oașului, nr. 298 și la Centrul Social de Urgența de pe strada Dragoș Voda nr. 36, unde au…

- Duba, de mici dimensiuni, a intrat in multimea care sarbatorea Anul Nou pe una dintre cele mai cunoscute strazi ale capitalei nipone.Noua persoane au fost ranite, una dintre ele grav, in urma atacului care avut loc in districtul Harajuku la putin timp dupa miezul noptii.Strada,…

- Aproximativ 10.000 de persoane au participat, duminica, la Budapesta, la un protest fața de modificarile legislației in domeniul muncii, care au fost calificate de oponenți drept "legi ale sclaviei", informeaza postul BBC News și agenția MTI, conform Mediafax.Protestatarii s-au strans in centrul…

- Manifestantii s-au adunat in fata Parlamentului si au plecat in mars, blocand circulatia pe Podul Margareta. Potrivit Euronews, au avut loc ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine. Miercuri seara, mii de protestatari s-au adunat in fata sediului partidului Fidesz condus de premierul Viktor…

- Cetațenii orașului Birmingham s-au saturat de pasivitatea poliției, așa ca s-au unit sub forma unui grup de justițiari. In ultimele 24 de ore, numarul acestora a crescut cu mai mult de 1000 de...