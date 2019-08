Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost usor ranita intr-o explozie survenita in cursul noptii langa agentia daneza de administrare fiscala din Copenhaga, intr-un incident calificat miercuri de politie drept un atac deliberat, transmite Reuters.

- Grupul farmaceutic Pfizer discuta o fuziune intre divizia sa producatoare de medicamente fara patente cu compania Mylan, intr-o tranzactie in actiuni, potrivit unei surse apropiate situatiei, transmite Reuters.Actionarii Mylan vor primi o participatie de putin peste 40% la noua companie, iar…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Focșani, in jurul orei 15.25, la intersecția strazilor Cpt Crețu Florin cu Revoluției, din cartierul Sud. Conform polițiștilor, accidentul a avut loc pe fondul neacordarii de prioritate. O persoana a fost ranita ușor. Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Accident…

- O „explozie controlata” pe platourile de filmare ale celui de-al 25-lea film din franciza „James Bond” a ranit o persoana si distrus decorul din Pinewood Studios, din apropiere de Londra, au transmis producatorii, potrivit news.ro.Explozia de la Pinewood a cauzat distrugeri decorului exterior…

- Mai multe explozii au avut loc sambata intr-o fabrica de explozibili din orasul Jerjinsk, din centrul Rusiei, soldandu-se cu cel putin 15 raniti, relateaza agentiile de stiri TASS si Interfax, citand autoritatile locale din domeniul sanitar, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.Citește și:SUA…

- Pericol de explozie. Un aragaz uitat in funcțiune a facut scrum locuința unui barbat din localitatea Troianul. Proprietarul a incercat sa stinga incendiul pana la sosirea pompierilor și din aceasta cauza a suferit arsuri de gradul I la nivelul membrelor superioare și feței. Pentru gestionarea acestui…

- Cel putin o persoana a murit, iar altele au fost ranite, astazi, in urma unei explozii puternice la fabrica de armament din Babeni, Valcea. The post Explozie puternica la fabrica de armament din Babeni. Cel putin o persoana a murit in deflagratie appeared first on Renasterea banateana .