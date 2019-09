Explozie la bordul unui petrolier andocat în portul din Ulsan; 12 răniţi O puternica explozie, produsa la bordul unui petrolier andocat intr-un port sud-coreean, a provocat un imens incendiu care s-a propagat sambata la un alt vas, facand 12 raniti, conform autoritatilor sud-coreene, citate de AFP.



Pompierii lupta cu flacarile care au generat o enorma coloana de fum negru deasupra portului Ulsan, in sud-estul tarii.



De asemenea, pompierii au declarat pentru AFP ca 12 persoane au fost ranite, intre care una se afla in stare critica. Noua dintre raniti sunt sud-coreeni. Nationalitatea celorlalti trei nu este deocamdata cunoscuta.



Anterior,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O puternica explozie, produsa la bordul unui petrolier andocat intr-un port sud-coreean, a provocat un imens incendiu care s-a propagat sambata la un alt vas, facand 12 raniti, conform autoritatilor sud-coreene, citate de AFP, conform agerpres.ro. Pompierii lupta cu flacarile care au generat o enorma…

- Cel putin noua persoane au fost ranite in urma unui incendiu produs sambata la bordul a doua petroliere ancorate intr-un port din Coreea de Sud, anunta autoritatile, citate de agentiile de presa Yonhap si Reuters, scrie Mediafax.O explozie s-a produs la bordul petrolierului Stolt Groenland,…

- Un depozit cu 2.000 de tone de cereale și un tractor au ars in totalitate, in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Santana, din județul Arad. Pompierii intervin și duminica dimineața pentru stingerea ultimelor focare, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Arad, incendiul a izbucnit in…

- Un incendiu generalizat a izbucnit joi noapte la o stiva de baloți de paie din Petrești. Garda de Intervenție Sebeș s-a deplasat la fața locului cu doua autospeciale de stingere a incendiilor, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba. Potrivit acestora, nu exista victime.…

- Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la doua anexe gospodaresti din localitatea galateana Cismele. Incendiul a fost provocat de un foc lasat nesupravegheat la un cazan de tuica situat in imediat vecinatate a unei magazii cu lemne

- Un barbat din Lugoj a fost arestat duminica de catre magistratii lugojeni fiind acuzat de violare de domiciliu si distrugere prin incendiere. Pompierii si politistii au fost anuntati duminica dimineata in jurul orei 4 despre faptul ca un incendiu a izbucnit pe strada Herendestiului din Lugoj, in cartierul…

- Incendiul a fost anunțat in dispeceratul ISU Banat in jurul orei 14 și 20 de minute. Pompierii timișoreni au trimis la fața locului cinci subofițeri, un ofițer și o autospeciala de stingere. “Inițial, nu s-au identificat victime, dar a venit un tanar de 17 ani, care prezinta arsuri…

- Ziarul Unirea Incendiu de vegetație uscata pe strada Clujului din Blaj. Pompierii intervin pentru stingerea lui Incendiu de vegetație uscata pe strada Clujului din Blaj. Pompierii intervin pentru stingerea lui Garda de Intervenție Blaj intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma pentru lichidarea…