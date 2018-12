Explozie la benzinărie. Peste zece victime pe o șosea din Italia Conform pompierilor italieni, doua persoane au murit si alte 17 persoane au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc miercuri la o statie de benzina, la inceputul dupa-amiezii, la circa 30 de kilometri nord-est de Roma, au anuntat Pompierii italieni. 'Explozie a statiei de benzina pe (drumul national) Salaria. Unul dintre pompieri a decedat, precum si unul dintre civilii implicati. Durere infinita', au notat pompierii italieni pe contul lor de Twitter. Explozia s-a produs, potrivit mass-media din Italia, in momentul in care un camion-cisterna realimenta statia de benzina. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

