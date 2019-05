Stiri pe aceeasi tema

- O racheta a cazut duminica in Zona verde din Bagdad, un sector ultrasecurizat unde se afla ambasada SUA precum si sediile guvernului si parlamentului din Irak, au anuntat fortele de securitate irakiene, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Nu au fost inregistrate victime, au adaugat sursele citate…

- Autoritatile din judetul Gorj au declarat, joi, Planul rosu de interventie, dupa ce o traversa de la un pod in lucru a cazut, sapte persoane fiind ranite. Deocamdata, nu se cunosc imprejurarile producerii...

- Si-a gasit sfarsitul la doar 39 de ani, marti dimineata, dupa ce s-ar fi aruncat pe fereastra apartamentului in care locuia, intr-un bloc din Ploiesti. Este vorba despre deznodamantul trist al vietii unei tinere profesoare care predase limba germana la un cunoscut liceu din Ploiesti. Presa locala sustine…

- Marian V., un sighetean de numai 39 de ani care se afla la munca in Italia a cazut secerat de pe picoare in mijlocul strazii. Tragicul eveniment s-a petrecut pe data de 6 aprilie in localitatea Mondragone din provincia Caserta. Trupul barbatului a fost gasit de trecatorii care au alertat medicii si…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor și jandarmilor montani, luni dupa amiaza, dupa ce s-a accidentat la picior și nu s-a mai putut deplasa. Tanarul, care se afla in tabara la Sambata, se deplasa pe traseul montan dinspre Valea Sambetei spre stațiune, iar la coborare…

- Clipe de groaza pentru un tanar in varsta de 30 de ani, dupa ce a cazut pe șina de metrou. Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 13,45, in stația Ștefan cel Mare. Un barbat a cazut duminica pe sina de metrou, iar la cateva minute a fost lovit de trenul care sosea la statia Stefan cel Mare,…

- Un elev de 15 ani de la scoala gimnaziala din localitatea timiseana Lenauheim a cazut luni de la etajul doi al cladirii, fiind transportat la spital de echipajul Serviciului de Ambulanta Judetean Timis.