Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite, miercuri, in explozia ce a avut loc intr-un supermarket din Sankt Petersburg.Пятый канал публикует первые кадры из магазина в Петербурге, где произошёл взрыв.https://t.

- Cel putin zece persoane au fost ranite in urma unei explozii produse miercuri seara intr-un depozit al unui supermarket din orasul rus Sankt-Petersburg, insa autoritatile ruse nu catalogheaza incidentul drept act terorist.

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri in explozia ce a avut loc intr un supermarket din Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime al Rusiei, situat in nord vest, a anuntat politia locala, fara sa se stie deocamdata cauzele exploziei, relateaza AFP. 39; 39;O deflagratie a avut loc catre ora locala…

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri în explozia ce a avut loc într-un supermarket din Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime al Rusiei, situat în nord-vest, a anuntat politia locala, fara sa se stie deocamdata cauzele exploziei, relateaza AFP. „O deflagratie…

- UPDATE Explozie a provocat noua victime, potrivit informațiilor preliminare. 50 de persoane au fost evacuate.Mai multe persoane au fost ranite miercuri in explozia ce a avut loc intr-un supermarket din Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime al Rusiei, situat in nord-vest, a anuntat politia…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina marti dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in apropierea localitatii Viisoara, unde doua masini s-au ciocnit, iar la fata locului au fost trimise o autospeciala, elicopterul…

- Un accident rutier a avut loc astazi la iesire din orasul Ovidiu catre Mihail Kogalniceanu. Din primele informatii mai multe persoane sunt ranite. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta toate victimele sunt constiente. Echipajele de Ambulanta se indreapta catre locul solicitarii. ...

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite, dupa ce trei masini s-au ciocnit, in localitatea Lugasu de Jos. Printre raniti se numara si trei copii. La fata locului au au intervenit sase autospeciale ale ISU Crisana, un echipaj SMURD Oradea si doua echipaje de la Serviciul Judetean de Ambulanta. Echipajele…

- Avion PRABUSIT in urma cu cateva minute. Mai multi morti si raniti. Momentul prabusirii a fost filmat VIDEO Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei,…

- Treisprezece persoane au ajuns la spital dupa ce un autocar s-a ciocnit cu o masina, in comuna Barsanesti din judetul Bacau, potrivit ultimului bilant IGSU, informeaza Mediafax.Soferul masinii, care ramasese incarcerat, prezinta multiple traumatisme si a ajuns la UPU Onesti.Noua persoane sunt ...

- Patru persoane au fost ranite într-un accident de circulație produs pe podul Terapia în cursul dimineții de vineri. Conform primelor date, un taximetrist nu a acordat prioritate într-un sens giratoriu de pe Bulevardul Muncii. Taximetrul…

- Doua microbuze – unul de transport marfa si unul cu pasageri – s-au ciocnit, miercuri dupa-amiaza, pe Drumul National 7 (Valea Oltului) in judetul Sibiu, trei persoane fiind ranite, informeaza HotNews.ro.

- Masina care a lovit, miercuri, un grup de persoane aflate in fata Scolii nr. 1 din municipiul Buzau era condusa de directorarea unitatii de invatamant. Aceasta ar fi intrat in panica dupa o manevra gresita. Masina care a lovit, miercuri, un grup de persoane aflate in fata Scolii nr. 1 din municipiul…

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante. Conform informatiilor…

- Explozia s-a produs in jurul orei 10.00, ora Romaniei si a fost urmata de un incendiu puternic. Autoritatile locale au comunicat, initial, un numar de 60 de raniti, insa ulterior a fost comunicata cifra de 18. Autoritatile din Austria au anuntat ca situatia este sub control la terminalul…

- Detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sambata, in jurul orei 11.30, sa intervina la un incendiu declansat in urma unei explozii la o garsoniera situata la etajul patru al unui bloc de pe strada Meteorologiei din Zalau. Primele concluzii ale pompierilor au relevat faptul ca, din cauza unei…

- Sase persoane au fost implicate intr-un accident rutier, iar doua dintre ele au avut nevoie de ingrijiri dupa ce autoturismele in care se aflau s-au ciocnit la Lehliu Gara, pe DN3, vineri dimineata, 1 decembrie, in jurul orei 07.00

- Explozia s-a produs din cauza acumularilor de gaze, fara sa fie urmata de incendiu, potrivit ISU Sibiu. Doua persoane, sot si sotie, au fost ranite. Barbatul a fost transportat la spital inainte de a ajunge pompierii, avand arsuri, iar femeia a fost preluata de catre SMURD si transportata…

- Un accident rutier s-a produs, joi seara, la intersecția strazii Ansberg cu Bulevardul Revoluției din Alba Iulia, chiar vizavi de spitalul județean. Potrivit primelor date, doua persoane au fost ranite dupa o coliziune intre un taxi și un autoturism. Circulația in zona s-a desfașurat o scurta perioada…

- ”Un autoturism in care se aflau cinci persoane a intrat in coliziune cu o autoutilitara, in total sase persoane fiind ranite”, au precizat reprezentantii Politiei Județene Calarasi. La fata locului s-a intervenit cu mai multe echipaje pentru acordarea primului ajutor victimelor. Dintre…

- Porivit reprezentantilor Politiei Judetene Calarasi, un accident rutier s-a produs, vineri seara, la DN 4, in comuna Frumusani."Un autoturism in care se aflau cinci persoane a intrat in coliziune cu o autoutilitara, in total sase persoane fiind ranite", au precizat reprezentantii Politiei…

- Un autobuz de pe ruta Soroca-Ungheni a lovit șase persoane chiar pe platoul de așteptare a autogarii. S-a intamplat intre ora 13.00-13.30, in ziua de vineri, 24 noiembrie.Potrivit martorilor, autobuzul a pornit brusc din loc, facand șase victime.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora circulatia rutiera este blocata pe DN1C, in localitatea Tautii Magheraus, judetul Maramures, din cauza unui accident rutier produs la kilometrul 158 900 de metri, in care un autotren incarcat cu nisip s a rasturnat…

- Șase persoane și-au pierdut viața și un copil in varsta de doi ani și jumatate a supraviețuit dupa prabușirea miercuri a unui avion de mici dimensiuni in regiunea Habarovsk, in Extremul Orient rus, au anunțat autoritațile locale, relateaza AFP. 'Avionul L-410 care efectua o cursa între…

- Traficul rutier intre Mediaș și Sighișoara a fost afectat, marti, din cauza unui accident rutier ce a avut loc in zona Dumbraveni. Un șofer in varsta de 27 de ani din Mureș, care circula dinspre Mediaș catre Dumbraveni, la efectuarea virajului la stanga nu a acordat prioritate unui alt autoturism…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs luni pe DN 1, intre Alba Iulia si Sintimbru, si in care au fost implicate doua autoturisme si un microbuz de calatori. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, comisar Luminita Prodan, soferul unui autoturism…

- Un autoturism care circula catre Pitesti a lovit puternic din spate un alt autoturism, iar in urma impactului sase persoane au fost ranite. Cinci adulti au fost preluati de echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean Arges si transportati la Spitalul Judetean din Pitesti. A…

- TRAGEDIE pe SOSEA. Accident mortal. Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte cinci au fost ranite, in urma impactului dintre un autoturism și un microbuz Doua persoane, un barbat și o femeie, au decedat, iar alte cinci au fost ranite in urma producerii, miercuri seara, a unui accident rutier in localitatea…

- Doua persoane, un barbat si o femeie, au decedat, iar alte cinci au fost ranite in urma producerii, miercuri seara, a unui accident rutier in localitatea Drajna Noua, pe DN21, in urma impactului di...

- Doua persoane au fost ranite, luni, intr-un accident petrecut la intrare in municipiul Blaj, pe DN14B. Un tanar in varsta de 36 de ani a ajuns cu masina pe contrasens si a lovit alt autoturism. Soferul vinovat avea 1,31 mg/l alcool „la bord”. Potrivit IPJ Alba, luni, 6 noiembrie, in jurul orei 19.10,…

- Trei automobile au fost implicate, vineri dupa-amiaza, int-un accident rutier pe DN 2, pe raza localitatii buzoiene Posta Calnau in urma caruia au rezultat patru persoane ranite, dintre care doua incarcerate. "Din primele informatii, un automobil a lovit un alt automobil care a fost proiectat pe…

- Trei automobile au fost implicate, vineri dupa-amiaza, înt-un accident rutier pe DN 2, pe raza localitații buzoiene Poșta Câlnau în urma caruia au rezultat patru persoane ranite, dintre care doua încarcerate.

- Trei automobile au fost implicate, vineri dupa-amiaza, int-un accident rutier pe DN 2, pe raza localitații buzoiene Poșta Calnau in urma caruia au rezultat patru persoane ranite, dintre care doua incarcerate. "Din primele informații, un automobil a lovit un alt automobil care…

- Cinci persoane - patru femei si un barbat - au fost ranite, vineri, in urma unui accident rutier produs pe DN1, in zona localitatii Snagov. Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti - Ilfov,...

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un taxi a intrat in multime in centrul Londrei, miercuri seara, informeaza Realitatea.net. Politia a anuntat ca nimeni nu si a pierdut viata, insa exista mai multi raniti. Autoritatile exclud varianta unui atac terorist.Sursa foto: Google Maps ...

- Patru persoane, intre care se afla si o gravida in cinci luni, au fost ranite luni dupa-amiaza intr-un accident rutier care a avut loc in zona hotelului Rozmarin din Predeal, pe DN1, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, potrivit…

- Un roman de 29 de ani, rezident in localitatea Florenta, Italia a murit astazi intr un grav accident rutier ce a avut loc intre localitatea Sesto Fiorentino si Florenta Nord, in apropierea aeroportului din Peretola.Din primele informatii citate de ziarul Il Tirreno, tanarul care conducea o camioneta…

- Accidentul s-a petrecut pe DN1B, la iesire din Ploiesti. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar trei oameni au fost raniti in urma impactului. Un barbat de 64 de ani, soferul uneia dintre masinile implicate in accident a ramas incarcerat intre fiarele contorsionate ale masinii. A fost nevoie…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident care s-a produs pe drumul județean 709 H, intre Petrila și Jieț. Din primele informații, doua persoane prezinta rani mai grave insa sunt conștiente. Intervin echipaje de pompieri salvatori de la Detașamentul Petroșani și…

- 12 persoane au fost ranite in Turcia dupa un atac cu bomba asupra unui autobuz care transporta polițiști. Incidentul s-a petrecut in provincia Mersin. 12 persoane au fost ranite intr-un atac asupra unui autobuz ce transporta polițiști. Potrivit Reuters, care citeaza ca surse televiziunile locale, mașina…

- 12 persoane au fost ranite in explozia unei bombe la trecerea unui vehicul de politie marti la Mersin, un important oras port in sudul Turciei, informeaza Reuters si AFP, citand canale de televiziune si agentii de presa turce, conform Agerpres.ro. Primarul din Mersin, Burhanettin Kocamaz, a declarat…

- O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite dupa ce au fost injunghiate, luni seara, in statia Parsons Green din Londra. Un individ inarmat cu un cutit a atacat mai multe persoane din statia de metrou, la o ora de varf (19.35 ora Romaniei). Zona a fost imediat izolata de fortele de ordine. Potrivit…

- Cinci oameni au fost raniți, sambata dupa-amiaza, in urma unui grav accident produs pe DA 10 Buzau-Brașov, in afara localitații buzoiene Cislau. Din primele informatii furnizate de purtatorul de cuvant al IPJ Buzau, Mihail Draghiciu, impactul s-a produs frontal intre doua autoturisme, unul cu numar…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe podul din Murfatlar, judetul Constanta. Doua masini au intrat in coliziune. In urma evenimentului, au fost ranite trei persoane.Potrivit medicilor, 3 copii cu varste cuprinse intre 8 si 14 ani sunt constienti cu traumatism membru inferior. O femeie cu traumatism…

- Poliția rusa a arestat sâmbata peste 270 de persoane în 80 de orașe, în urma unor proteste prin care opoziția a marcat din Extermul Orient pâna la Marea Baltica ziua de naștere a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, informeaza Reuters și AFP. La Moscova, în…

- Un accident rutier a avut loc sambata seara, in jurul orei 19:30, pe DJ 107F, pe raza localitații Lunca Mureșului. O persoana a fost ranita grav și alte doua ușor, dupa un impact intre doua autovehicule. Potrivit IPJ Alba, victima, un barbat in varsta de 37 de ani, primește ingrijiri medicale la fața…

- Doua persoane au murit si alte sapte au fost ranite intr-un accident produs sambata pe Drumul National 65, in judetul Olt, intre Slatina si Bals, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc pe DN 65 Slatina - Bals, in localitatea Padurea Sarului, fiind implicate doua autoturisme. In urma…

- Intre cei morți in accident se numara și un copil. Cel puțin cinci raniți au fost transportați la spital in urma ciocnirii care a avut loc in apropiere de orașul Vladimir, la circa 190 km est de Moscova.O sursa din cadrul poliției a declarat pentru agenția TASS ca este posibil ca autobuzul…

- Cel putin 19 oameni si-au pierdut viata vineri dimineata în coliziunea dintre un tren si un autobuz, în centrul Rusiei, au anuntat autoritatile regionale citate de dpa. Între cei morti în accident se numara si un copil. Cel putin cinci raniti au fost transportati…

- DIFICIL… Noapte grea pentru medicii Spitalului municipal “Dimitrie Castroian” Huși! Patru persoane au avut nevoie de intervenții urgente, dupa ce au ajuns in stare grava, ca urmare a unui accident rutier, respectiv, a unei batai intre frați. In urma unui accident rutier petrecut la Vetrișoaia, trei…