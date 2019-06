Stiri pe aceeasi tema

- O puternica explozie i-a speriat pe timișorenii din zona Calea Șagului. Deflagrația a avut loc la etajul I al unui bloc de pe strada Mareșal Alexandru Averescu. „Eram aici jos la xerox și am auzit o bubuitura puternica, am ieșit sa vad ce s-a intamplat”, a povestit o femeie din zona. Geamul apartamentului…

- Polițiștii din Timișoara au fost nevoiți sa traga un foc de arma, seara trecuta, pe strazile din zona Calea Șagului, pentru oprirea unui tanar cautat pentru talharie. Chiar și așa, a fost in zadar, pentru ca talharul a reușit sa se strecoare printre straduțe și sa se faca nevazut. Incidentele au inceput…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din comuna Someș Odorhei, a fost reținut, zilele trecute, de polițiștii din Dej. Și asta dupa ce și-a agresat fosta concubina. Oamenii legii au fost solicitati prin numarul de urgența 112 sa intervina in localitatea Manasturel la un caz de violenta. Un barbat a agresat…

- Polițiștii au reușit capturarea asasinului polițistului Cristian Amariei – Marcel Lepa a fost capturat in aceasta dimineața in localitatea Remetea Mare din Timișoara. Mai exact in locuința unde, ieri, trupele speciale au descins in casa prietenului acestuia și au gasit urme de sange. Conform primelor…

- O angajata a unei fabrici din Brașov a ajuns la spital, vineri, dupa ce a fost ranita de mai multe piese metalice care s-au rasturnat peste ea. Accidentul a avut loc in timp ce femeia de 52 de ani se afla la serviciu. „Accident de munca la o societate comerciala situata in municipiul Brasov. Victima…

- Un tanar de 16 ani a vandalizat un tramvai din Timișoara. Adolescentul era nervos ca ușile nu se deschid așa ca a lovit cu piciorul atat de tare, incat a spart geamul. Tanarul a fost identificat pe baza imaginilor camerelor de supraveghere și urmeaza a suporta reparațiile. Tramvaiul avariat face parte…

- Alarma a fost data de mai mulți conducatori auto care au circulat miercuri dimineața pe strada Marginii, in spatele benzinariei din Calea Aradului. Oamenii așteptau culoarea verde a semaforului, iar in momentul in care au avut prioritate una dintre mașinile din coloana, un Audi A8, nu mai…

- Dezastru provocat in aceasta dimineața, de un șofer baut in apropierea sensului giratoriu de la Punctele Cardinale din Timișoara. Pe fondul consumului de alcool și a vitezei, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp cu semafor. Autoturismul a fost grav avariat, fiindu-I smulsa…