- O femeie a fost transportata la spital, astazi, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timișoara. Ca cele mai multe dintre incidentele care au loc in traficul de pe Bega, și acesta s-a produs pe fondul nerespectarii prioritații. Șoferul vinovat, in varsta de 49 de ani, conducea pe strada Nicolae…

- O femeie a ajuns in spital, in urma unui accident rutier care a avut loc aproape de Timișoara, pe care tot ea l-a provocat. Neatenta la viraj, șoferița a intrat in coliziune cu o autoutilitara. Accidentul s-a petrecut intre Sacalaz și Sanmihaiu Roman. Femeia in varsta de 33 de ani circula pe DJ 591C…

- In data de 13.05.2019, in jurul orei 13:40, un barbat in varsta de 50 de ani, din municipiul Deva, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, pe raza localitatii Santuhalm, in direcția Simeria catre Arad, la intrarea in sensul giratoriu, nu a pastrat o distanța corespunzatoare in mers fața de autoturismul…

- O femeie a ajuns la spital azi-dimineața, dupa un accident care a avut loc pe una dintre arterele intens circulate din Timișoara, b-dul Eroilor de la Tisa. Doua autoturisme s-au ciocnit, din pricina unui șofer care nu a acordat prioritate de trecere. Barbatul vinovat, in varsta de 46 de ani, circula…

- Doua autoturisme au fost distruse și o varstnica a ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc pe strada Arieș, in apropiere de Casa Tineretului din Timișoara. Coliziunea s-a produs din pricina unui șofer care, atunci cand a virat la stanga, la intersecția cu strada Cozia, nu s-a asigurat.…

- Un grav accident de circulație s-a produs, luni seara, pe autostrada A1, la kilometrul 484, pe sensul de mers de la Timișoara spre Lugoj, in zona localitații Remetea Mare. Un microbuz care era oprit pe banda de urgența dupa ce a facut pana a fost spulberat de un TIR. In urma impactului, ambele…

- Un accident rutier a avut loc, luni seara, intre un TIR si un microbuz, pe autostrada A1 Timisoara - Lugoj, in dreptul localitatii Remetea Mare din judetul Timis. In urma accidentului, ambele autovehicule s-au rasturnat, iar soferul microbuzului a murit, o pasagera fiind ranita.

- Dezastru provocat in aceasta dimineața, de un șofer baut in apropierea sensului giratoriu de la Punctele Cardinale din Timișoara. Pe fondul consumului de alcool și a vitezei, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp cu semafor. Autoturismul a fost grav avariat, fiindu-I smulsa…