Stiri pe aceeasi tema

- Un copac a cazut, miercuri, peste o masina, pe Soseaua Giurgiului din Capitala, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Un barbat a fost gasit în stare de inconstienta si transportat la Spitalul Bagdasar Arseni.

- Politistii au urmarit sambata un autoturism BMW al carui sofer a refuzat sa opreasca la semnalele acestora. Un politist a tras focuri de avertismente, dar masina a scapat, ulterior fiind gasit un barbat impuscat care probabil ca a fost in autoturism. Cercetarile sunt in desfasurare.

- Ghinion pentru un barbat din Capitala care a apelat la serviciile unei agentii de turism. Sergiu Andronic a cumparat un bilet de avion tur-retur in Italia pentru mama sa si a achitat pentru el o suma de 200 de euro.

- Constantin Carp, un ieșean in varsta de 40 de ani, a disparut fara urma. Din cate se pare, pe data de 1 august, la ora 6:00, ar fi trebuit sa se imbarce in avionul care duce spre Londra, insa acest lucru nu s-a

- Un barbat a fost ranit duminica, la Costinesti, dupa ce, in timp ce se afla pe un vaporas de agrement, o pompa a explodat. Victima a fost transportata la spital cu arsuri pe aproximativ o treime din suprafata corpului.

- O explozie s a produs in urma cu scurt timp intr un bloc de pe Bulevardul Basarabia din Capitala. Explozia a fost urmata de un incendiu. Patru persoane au fost ranite in urma deflagratiei. Una dintre victime are arsuri pe jumatate din corp.Stire in curs de actualizare. ...

- Un barbat din Capitala a fost prins beat crita la volan. Aproape de miezul noptii, el a fost tras pe dreapta de inspectorii de patrulare pe strada Albisoara, din sectorul Rașcani. Politistii au descoperit ca acesta nu avea nici permis de conducere.