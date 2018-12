Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 60 de ani a murit, in aceasta seara, dupa ce o explozie puternica a afectat un apartament din municipiul Vulcan, județul Hunedoara. „Explozia soldata cu un barbat decedat s-a produs in apartamentul unui bloc situat pe strada Muncii, din municipiul Vulcan. Imediat dupa apelul la 112 s-au…

- Pompierii militari din Prahova intervin, joi seara, in comuna Gornet Cuib, unde s-a produs o explozie din cauza unei acumulari de gaze, intr-o casa. Deflagrația a fost urmata de incendiu, insa nicio persoana nu a fost ranita, potrivit Mediafax. Potrivit reprezentanților ISU Prahova, echipajele…

- Un barbat de 52 de ani, din Alba și-a pierdut viața, luni in jurul orei 9.20, pe DN7, dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost izbit de un TIR condus cu viteza excesiva care, anterior, a mai lovit doua mașini. Potrivit IPJ Hunedoara, Un barbat in varsta de 43 de ani, din București, […]

- Zi neagra pe șoselele din județul Hunedoara. Un barbat in varsta de 47 de ani ce conducea pe DN 76, in direcția Brad — Arad, a ieșit de pe șosea și a intrat in coliziune cu panourile suplimentare ce avertizeaza trecerea la nivel cu cale ferata. S-a oprit la peste zece metri de calea ferata, dandu-și…