Stiri pe aceeasi tema

- Deflagrația s-a produs intr-un bloc situat pe Aleea Insulei din municipiul Buzau. Explozia s-a produs la etajul doi se pare in momentul in care proprietarul a intrat in bucatarie și și-a aprins o țigara.Suflul exploziei a spart geamurile apartamentelor din blocul respectiv, a distrus ușa…

- Inca doua dintre victimele exploziei produse la uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe. "Potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Praga, inca doua dintre victimele exploziei au fost identificate ca fiind cetateni…

- Cel putin doua persoane au fost ranite, miercuri, intr-o explozie la o uzina a societatii Brenntag, la Saint-Sulpice, in Tarn (sud-vest). Explozia a avut loc intr-o cuva de solventi, din motive necunoscute in aceasta faza. Societatea Brenntag, clasata drept de nivelul 2 Seveso, este…

- Florin Chisim, purtatorul de cuvant al ISU Gorj, a precizat ca explozia a avut loc intr-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Minerilor din Targu-Jiu. O femeie care locuia cu chirie in imobil a fost ranita, fiind transportata la spital cu arsuri grave. "Explozia a avut loc…

- Competiție naționala de anvergura, organizata in premiera la Buzau. In perioada 2-6 aprilie 2018, Ministerul Educației Nationale, Inspectoratul Școlar Județean Buzau și Liceul Pedagogic „Spiru Haret” organizeaza Olimpiada Naționala de Limbi Romanice – Limba Franceza, la care sunt așteptați sa participe…

- Doi pompieri din regiunea rusa Celeabinsk au fost la un pas de moarte. Ei erau implicati intr-o operatiune de stingere a flacarilor care au cuprins un automobil, cand, pe neasteptate, s-a produs o explozie, iar salvatorii s-au ales cu arsuri minore.

- Elevi, profesori, parinți, artiști și reprezentanți ai instituțiilor publice s-au mobilizat, in ultimele saptamani, pentru a venit in sprijinul lui Vlad Constantinescu, elevul ploieștean de la Colegiul "Spiru Haret" diagnosticat cu cancer. Singura șansa la viața a acestuia este un tratament in Turcia,…

- Sunt efectiv uimit de indignarea cvasigenerala legata de ceea ce s-a intamplat sambata la Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat. Spun acest lucru intrucat nimic nu a iesit din tipare, nimic nu a fost deasupra asteptarilor unei minti lucide. Congresul de sambata al social-democratilor…

- Ingroparea cablurilor aeriene, operatiune care se va face in premiera la Buzau odata cu reabilitarea portiunii din strada Unirii-Sud cuprinsa intre intersectia cu Bulevardul Maresal Averescu si noul Kaufland, este o obligatie statuata printr-o hotarare de guvern emisa in urma cu sapte ani, a anuntat…

- Persoane necunoscute au aruncat luni o grenada in apropierea unei sectii de politie intr-o suburbie a Atenei, ranind o persoana, au declarat surse din cadrul politiei elene, relateaza Reuters. Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata de…

- Un ''incident major'', urmat de o explozie si prabusirea unei cladiri soldata cu sase raniti, s-a inregistrat duminica seara in orasul Leicester din centrul Angliei, insa politia a anuntat ca nu are dovezi care sa indice o legatura cu o activitate terorista, relateaza AFP. "Originea exploziei…

- ALERTA MAXIMA in Anglia. Explozie puternica la Leicester. Cel putin un magazin a fost distrus, imagini dramatice>FOTO O puternica explozie, urmata de un incendiu, a avut loc duminica seara, intr-un magazin din Leicester. Politia le recomanda locuitorilor sa stea departe de aceasta zona. Explozia a avut…

- O explozie puternica a avut loc in orașul britanic Leicester. Mai multe echipaje intervin la fața locului, poliția anunțand ca este vorba despre „un incident major”, relateaza Daily Mirror. Explozia a avut loc la un magazin din orașul britanic, iar o cladire a fost complet distrusa in urma deflagrației.…

- Un barbat si o femeie si-au pierdut viata atunci cand casa lor din cartierul sarac Quintino s-a prabusit in timpul noptii. A treia persoana decedata in timpul furtunii este un politist a carui masina a fost zdrobita de un arbore, in cartierul Realengo, din nordul orasului, a informat DPA.Potrivit…

- O furtuna puternica insotita de ploi torentiale a facut patru victime la Rio de Janeiro, a informat joi presa braziliana, citata de AFP. Un barbat si o femeie si-au pierdut viata atunci cand casa lor din cartierul sarac Quintino s-a prabusit in timpul noptii. A treia persoana decedata in timpul furtunii…

- O furtuna puternica insotita de ploi torentiale a facut patru victime la Rio de Janeiro, a informat joi presa braziliana, citata de AFP. Un barbat si o femeie si-au pierdut viata atunci cand casa lor din cartierul sarac Quintino s-a prabusit in timpul noptii. A treia persoana decedata…

- O explozie, urmata de incendiu, a avut loc la un restaurant aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Sincai din Capitala. Conform pompierilor, bunurile restaurantului au fost distruse in totalitate.Din fericire, nu exista persoane ranite.

- Noi informații ies la iveala despre crima din Cartierul „23 August”, infaptuita de tanarul de 22 de ani Andrei Muscalu. Supraviețuitoarea atacului, Ana Calinescu, concubina barbatului care și-a pierdut viața dupa ce a fost injunghiat de nepotul sau, povestește despre momentele de groaza prin care a…

- Explozia fara flacara de la o benzinarie din municipiul Galati s-a produs in urma utilizarii unui bidon de plastic pentru alimentarea cu benzina de la o pompa, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita. Potrivit sursei…

- Banca Nationala a Romaniei a luat o decizie care va schimba vietile multor romani. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018.

- Academia Romana a lansat joi volumul cu numarul 200 din Colectia "Opere fundamentale" din literatura, critica si istoria literara romaneasca si din literatura universala, informeaza news.ro."Convingerea noastra este sa dam culturii romane un corpus de editii de referinta din clasicii romani.…

- O puternica explozie a avut loc in aceasta dimineața la o locuința din comuna Hanțești. O femeie in varsta de 33 de ani care se afla in casa a suferit arsuri de gradul I și II, find transportata la spital. Explozia s-a produs in urma acumularilor de gaze provenite de la o butelie. Deflagrația nu […]

- Dupa temperaturile caniculare record din luna ianuarie, Noua Zeelanda se confrunta joi cu ciclonul tropical Fehi, care a provocat inundatii, evacuari si intarzieri in multe regiuni ale tarii, informeaza DPA. ''Este un inceput de luna cu rafale de vant si umezeala in multe parti…

- Corpul de Control al primarului Capitalei face verificari la Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) in urma accidentului de luni seara in care doi muncitori si-au pierdut viata dupa fisurarea unei tevi a sistemului de termoficare din incinta Complexului studentesc Leu. Conucerea…

- Ca sa ințelegeți cum s-a ajuns ca un numar impresionant de rectori sa susțina un agramat pentru funcția de ministru al Educației – funcție ocupata odinioara de carturari ca Spiru Haret, Titu Maiorescu sau Petre Andrei – trebuie sa (re)citiți cateva texte despre plagiatorii aflați azi in fruntea universitaților…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti si fost ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, a anuntat ca demisioneaza din toate functiile pe care le ocupa in cadrul CNATDCU, decizia fiind urmare a declaratiilor facute de ministrul desemnat, Valentin Popa, din timpul audierilor din Parlament. "Va…

- Explozia a fost produsa de o ambulata - capcana, in apropierea sediului Ministerului de Interne. Explozia a dus la degajarea unui fum alb deasupra capitalei afgane, in cartierul vizat aflandu-se sediul politiei, dar si cel al Uniunii Europene. Nivelul de alerta este extrem la Kabul, in special in centrul…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. . 'Peste 50 de…

- Anunț Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Campia Turzii Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 26.01.2018, intre orele 09.00 – 22.00, in municipiul Campia

- Durere fara margini in familia unei tinere din Buzau, care și-a pus capat zilelor, inghițind miercuri seara un pumn de pastile. Diana Merișan avea 23 de ani și era mamica unei fetițe de un an. Tanara locuia cu iubitul ei și fetița acestora in varsta de un an in același bloc cu parinții fetei, pe […]…

- Tarile membre ale Uniunii Europene au nevoie de o politica externa comuna si puternica. Pentru ca acest scop sa fie realizat, statele din blocul comunitar trebuie sa scape de egoism si populism.

- Trei dintre inculpatii din dosarul fraudelor informatice identificate de procurorii DIICOT la Directia Economica a Primariei Buzau nu scapa de masurile preventive. Ion Gegea, Catalin Liviu Boaru si Bogdan Mihai Neamu se vor prezenta o data pe luna la Biroul de Supravegheri Judiciare din cadrul I.P.J.…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Consiliul Judetean, impreuna cu Muzeul Judetean Buzau, Teatrul George „Ciprian” si Centrul Judetean de Cultura si Arta, in parteneriat cu Divizia 2 Infanterie „Getica” si Inspectoratul Judetean de Jandarmi vor organiza, pe 24 ianuarie, mai multe manifestari culturale…

- BBC scrie despre noua criza politica din România. „România pierde al doilea premier în ultimele 7 luni dupa ce Mihai Tudose a ramas fara sprijin politic și și-a anunțat demisia. (…) În același timp, România, una dintre cele mai sarace state membre…

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marti în centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citând politia locala, care a exclus, într-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. …

- Gustam, ne distram, invatam! Asta promite buzoianca Odette Mindruta, care a concurat la MasteChef in 2014. Odette ne invita, saptamana viitoare, la o seara de neuitat cu arome si gusturi japoneze! Buzoianca si invitat ei special, actorul Gabi Costin, va promit o calatorie culinara fascinanta in tara…

- Explozia s-a produs, luni, la o teava de gaze dintr-un parc de sonde petroliere din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Deflagrația a fost extrem de puternica, fiind urmata de un incendiu. Din fericire, angajații au reușit sa se evacueze in timp util. Aproximativ 10 autoturisme aflate…

- Doua persoane au fost ranite sambata, in urma exploziei unei butelii intr-o locuinta din localitatea Spiru Haret, deflagratia fiind urmata de un incendiu, potrivit ISU Braila. Explozia a fost urmata de un incendiu, care a fost lichidat de Serviciul pentru Situatii de Urgenta Voluntari, nefiind…

- Chiar daca nu are protofoliu, munceste mai mult decat orice ministru; cel putin asa a sustinut, miercuri seara, intr-un interviu la Antena 3, primul ministru Mihai Tudose in momentul in care a vorbit despre prestatia vicepremierului Marcel Ciolacu. Tudose a spus ca de acesta din urma il leaga o prietenie…

- O furtuna puternica de iarna s-a abatut joi asupra unei mari parti din Japonia, unde autoritatile meteorologice au emis avertizari de valuri inalte, conditii de viscol, perturbari ale traficului si risc de avalanse, informeaza DPA, scrie agerpres.ro. Viscolul a lovit insula nordica Hokkaido…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a respins, luni, posibilitatea scindarii formațiunii sale politice, in contextul in care politicianul buzoian Cezar Preda, in prezent deputat de Dambovița, a afirmat ca va constitui un grup creștin-democrat in PNL și iși va urma parcursul pe care…

- Un numar impresionant de credincioși buzoiani au participat, sambata, la slujba religioasa de la apa Buzaului oficiata de un sobor format din preoții ce oficiaza la Catedrala Municipala Buzau – Mihail Milea, Aurelian Dimian și Florentin Duca-, preoti ai Armatei – Alexandru Tudose si Constantin Neagu…

- "A fost un meci greu, stiu ca este o jucatoare puternica si s-a vazut in setul al doilea cum si-a imbunatatit jocul. A fost o batalie mai grea, dar am fost suficient de puternica sa raman acolo, sa lovesc mingea mai tare la sfarsit, pentru ca pierdeam energie, dar am reveni, am servit bine in ultimul…

- Cabinetul Tudose a promovat, la ultima sedinta de guvern a anului trecut, o ordonanta de urgenta prin care se confera puteri sporite vicepremierilor Marcel Ciolacu, Paul Stanescu si Gratiela Gavrilescu. Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial din 29 decembrie, cand lumea parea mai degraba preocupata…

- Cine muncește și cine se odihnește de sarbatori / Care zile de sarbatoare sunt declarate nelucratoare în an? Putem fi obligați sa muncim de sarbatori? La toate aceste întrebari, aflam raspuns de la avocata Cristina Oglinda. Care zile de sarbatoare sunt declarate nelucratoare…

- Explozia produsa miercuri in depozitul unui supermarket din Sankt Petersburg, in urma caruia zece persoane au fost ranite, a fost cauzata de un "dispozitiv exploziv improvizat", a declarat Svetlana Petrenko, purtatoare de cuvant a Comisiei de Investigatii din Rusia, potrivit postului France 24. "Potrivit…

- Sarbatorile de Craciun au adus, anul acesta, multa bucurie in familiile celor carora li s-au nascut prunci. Se spune ca cine-i nascut de Craciun va avea o viața sub semnul norocului și al bunastarii. Anul acesta, de Craciun s-au nascut trei prunci. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Buzau,…

- Explozia a zguduit complexul care alimenteaza terminalul Es Sider din Libia si care reprezinta sursa principala de petrol a tarii. Explozia s-a produs in apropiere de conducta Marada care apartine companiei petroliere Waha, informeaza Reuters. Revenim cu amanunte