- O explozie urmata de un incendiu s-a produs duminica la etajul al doilea al unui bloc de locuinte situat pe Aleea Insulei din municipiul Buzau. Un tanar s-a ales cu arsuri grave și va fi transferat la un spital din capitala. Locatarii celor 20 de apartamente au fost evacuați. Pe masura ce ancheta in…

- Victima deflagratiei de duminica dintr-un bloc de locuinte din municipiul Buzau, un barbat de 33 de ani, va fi transportat la un spital din Capitala, acesta suferind arsuri de gradul 3-4 pe 55 la suta din corp, a declarat, pentru AGERPRES, seful UPU Buzau, Adrian Zoican. Potrivit sursei citate, totodata,…

- Deflagrația s-a produs intr-un bloc situat pe Aleea Insulei din municipiul Buzau. Explozia s-a produs la etajul doi se pare in momentul in care proprietarul a intrat in bucatarie și și-a aprins o țigara.Suflul exploziei a spart geamurile apartamentelor din blocul respectiv, a distrus ușa…

- O femeie in varsta de 24 de ani a suferit arsuri grave, pe fața, maini și picioare, in urma unei explozii care a fost urmata de incendiu, aseara, in apartamentul in care locuia cu chirie. Deflagratia a avut loc la parterul unui bloc de pe strada Minerilor. „Explozia a avut loc la parterul…

- Un barbat care a fost aruncat luni seara in raul Sasar, in Baia Mare, de un barbat si o femeie a fost salvat de pompierii din cadrul ISU Maramures, potrivit dispeceratului institutiei citat de Agerpres.ro. Barbatul, care aruncat de pe pod, a fost salvat la aproape 1.000 de metri in aval de locul unde…

- Aproape 600 de persoane si 57 de autovehicule care erau semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate, in ultima saptamana, de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 252 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata, in Bucuresti, la un ansamblu rezidential din Berceni. Incidendiul are loc in cladirea Monaco Towers. Pompierii sustin ca exista posibilitatea ca mai multe persoane sa fi fost surprinse de flacari, la etajul al 19-lea ...

- O mașina a luat foc in mers marți, la pranz, pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Pompierii au reușit sa stinga flacarile care au avariat partea din fața a autoturismului. Autoturismul BMW X5 aparținand unui patron de local din municipiul Buzau circula pe strada Transilvaniei, in zona Fabricii…

- Un incediu a izbucnit, sambata, intr-un bloc de garsoiere din Tecuci. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale si mai multe echipaje SMURD, dar au intervenit si echipaje ale Amblantei. Incendiul afecta o garsniera, dar din cauza fumului dens s-a decis evacuarea intregului bloc. Au fost evacuate…

- Locomotiva unui tren care transporta circa 300 de oameni a luat foc in mers, in apropiere de gara Sihlea, din județul Vrancea. Mecanicul unui tren a observat focul și a anunțat la 112, dupa ce a vazut cum iese fum de la compartientul motor al locomotivei. Focul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane…

- Pentru ca in ultima vreme termometrele nu indica mai mult de -10 grade Celsius noapte, numerosi oameni ai strazii din Buzau bat la usa Centrului de zi si de noapte al Primariei pentru a implora gazduire. Daca unii dintre oamenii strazii s-au prezentat singuri la adapost, altii au fost adusi de politistii…

- Locomotiva unui tren InterRegio, in care se aflau aproximativ 300 de persoane, a luat foc, vineri seara, la aproximativ un kilometru distanța de Gara Sihlea. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentul de Pompieri Ramnicu Sarat. Potrivit unor surse din cadrul CFR, trenul InterRegio…

- 38 de persoane care necesita dializa au fost transportate la SJU BUZAU si internate pe diferite sectii ale spitalului. De asemenea, 12 gravide au fost internate in sectia Obstetrica Ginecologie si 5 persoane au fost internate in spital, persoane care au nevoie de oxygen. ''Incepand de seara trecuta,…

- Alerta din cauza unui incendiu la un camin militar din Constanța. Zeci de persoane au fost evacuate de pompieri din cladirea cuprinsa de flacari. Printre ele s-a numarat și un barbat care a fost transportat la spital cu arsuri. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au intervenit…

- Viceprimarul municipiului Timisoara, Dan Diaconu, a declarat pentru News.ro ca cele sase containere au sosit marti la Scoala Generala nr.30, una dintre cele mai cautate unitati de invatamant din municipiu. Aceasta este singura scoala din Timisoara unde elevii urmeaza cursuri dupa-amiaza, insa…

- Edilul și viceprimarul unei comune din Bistrița-Nasaud și-au marit salariul in anul 2016 printr-un spor mai puțin obișnuit. Este vorba despre „sporul pentru condiții vatamatoare”. Cu cat li s-a marit salariul:

- UPDATE Inspectorii de la Inspectoratul de Stat in Constructii au verificat stabilitatea cladirii de pe bd. Sincai afectata joi de explozia urmata de incendiu si au stabilit ca nu are structura de rezistenta afectata si nu prezinta pericol pentru populatie, a declarat Daniel Vasile, purtatorul de…

- La cateva saptamani dupa ce o strada a fost inchisa din cauza unor fisuri la trotuarul si strada de langa un santier din Iasi, Inspectoratul de Stat in Constructii a anuntat valoarea sanctiunilor aplicate investitorului.

- Statul roman a platit pentru ajutoare sociale, in luna decembrie 2017, peste 60,88 milioane de lei, valoarea medie fiind de 276,49 lei de persoana, potrivit datelor publicate de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in judetele Dolj…

- Pompierii militari și salvatorii Detașamentului Deva au intervenit la o exlozie, neurmata de incendiu, produsa intr-un apartament de pe strada Calea Zarandului. Echipajele, deplasate de urgența la locul producerii, au gasit in apartament o femeie in varsta de 86 de ani ce prezența arsuri la nivelul…

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Targu Neamt, in urma unui incendiu izbucnit duminica dimineata la una dintre garsoniere. Proprietarul locuintei a suferit arsuri minore la maini, fiind dus la spital. Focul a fost provocat de o aeroterma defecta. Potrivit reprezentantilor…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, efectueaza cinci perchezitii, in judetele Prahova si Ilfov, la locuintele unor persoane banuite de furturi din societati comerciale…

- La data de 5 februarie a.c., polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase au efectuat cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului Criminalistic si al Serviciului pentru Actiuni Speciale- I.P.J. Buzau, doua perchezitii domiciliare pe raza localitatii Tisau, la persoane…

- Bugetul pe anul 2018 al orasului Buzau este mult mai sarac decat cel din anul precendent, ca urmare a reducerii impozitului pe venit de la 16% la 10%. Daca in 2017, bugetul de cheltuieli al municipiului Buzau a fost de 313 milioane de lei, anul acesta administratia locala are la dipozitie un buget general…

- Cinci persoane, intre care un copil, au fost evacuate, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui incendiu izbucnit intr-un complex de locuinte din Resita. Pompierii din Resita au intervenit, in aceeasi noapte, la trei incendii de vegetatie uscata.

- Marti dupa-amiaza, un incendiu puterni a izbucnit intr-o garsoniera din municipiul Vulcan, judetul Hunedoara. Din cauza fumului gros, 35 de persoane, intre care 20 de copii, au fost evacuate. Pentru ca aveau simptomele unor intoxicari, sase copii si patru femei au fost dusi la spital. La fața locului…

- Pompierii simleuani si salvatorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pericei au intervenit vineri, 26 ianuarie, la un incendiu ce a izbucnit la anexa Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala pentru Persoane cu Handicap din Badacin. Potrivit primelor cercetari, focul a fost declansat…

- Polițiștii romani și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 647 de persoane, 83 de autovehicule și 34 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul…

- Judecatoria Chișinau, sediul Centru a pronuntat sentinta prin care ex- Directorul Adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, a fost recunoscut culpabil în comiterea infracțiunii de trafic de influența, fiind condamnat la 4 ani închisoare, cu executarea pedepsei în…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, prin interventiile la care au participat in anul 2017, au salvat 37 de persoane si au protejat bunuri in valoare de peste 53 milioane lei, potrivit unui bilant al activitatii institutiei prezentat luni. Echipajele SMURD…

- Accident feroviar la Ovidiu, in judetul Constanta Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu. Accident feroviar la Ovidiu, in judetul Constanta. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența și cadrele medicale au intervenit la accidentul feroviar petrecut in aceasta dimineata. Un tren…

- Adjunctul inspectorului sef al IGSU, colonelul Cezar-Mihai Damian, a adus vesti bune pentru pompierii buzoieni. ISU Buzau va fi dotat si in acest an cu tehnica noua, autospeciale cu apa si spuma, autoscari mecanice dar si alte utilaje care vor ajuta usura munca pomperilor. Prefectul judetului Buzau,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la o pensiune din Busteni yunde a avut loc o explozie la centrala termica pe gaze. Din primele informatii explozia nu a fost urmata de incendiu, iar o persoana…

- Explozia s-a produs, luni, la o teava de gaze dintr-un parc de sonde petroliere din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Deflagrația a fost extrem de puternica, fiind urmata de un incendiu. Din fericire, angajații au reușit sa se evacueze in timp util. Aproximativ 10 autoturisme aflate…

- Doua persoane au fost ranite sambata, in urma exploziei unei butelii intr-o locuinta din localitatea Spiru Haret, deflagratia fiind urmata de un incendiu, potrivit ISU Braila. Explozia a fost urmata de un incendiu, care a fost lichidat de Serviciul pentru Situatii de Urgenta Voluntari, nefiind…

- Cinci tineri cu varste intre 12 si 20 de ani care au sustras noaptea trecuta, in municipiul Buzau, geanta unei femei in timp ce aceasta se deplasa catre serviciu, lucrand in schimbul al treilea, au fost depistati de politisti, unul dintre ei aflandu-se sub control judiciar tot pentru comiterea infractiunii…

- Pompierii SMURD Osica au intervenit in noaptea de Revelion la doua cazuri de persoane ranite in urma folosirii materialelor pirotehnice. In jurul orei 00.05, echipajul SMURD Osica a intervenit in comuna Osica de Jos, de unde a preluat o adolescenta, ...