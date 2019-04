Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita grav, vineri, in urma unei explozii care a avut loc intr-un apartament dintr-un bloc din Reșița. Victima a fost luata de ambulanța și dusa la spital cu arsuri pe 70 la suta din corp, transmite Mediafax.CITEȘTE ȘI: Vopseste ouale de Paste cu ajutorul orezului: Tehnica…

- In ultimele 7 zile (3-9 martie a.c.), pompierii militari suceveni au intervenit la 42 de incendii de vegetație uscata, care au afectat o suprafața totala de peste 60 de hectare, din intreg județul Suceava (in peste 30 de localitați, iar in unele dintre ele, de mai multe ori), și care au pus la grea…

- O explozie s-a produs, marți seara, la o casa din orașul Brașov, iar in urma deflagaratiei o femeie a suferit arsuri, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brașov, Ciprian Sfreja, a declarat ca o explozie s-a produs la o…

- Panica intr-un bloc din cartierul clujean Manaștur. Un incendiu a distrus in totalitate un apartament situat intr-un imobil de pe Aleea Micuș numarul 1. Chiriașul din apartament a suferit arsuri și a fost transportat la spital. Alte trei persoane au facut atac de panica și s-au intoxicat cu fum, fiind…

- O explozie urmata de incendiu a avut loc, luni seara, la o sectie de incarcare butelii din localitatea Stei, fiind activat planul rosu de interventie, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Bihor, Camelia Rosca, informeaza...

- O explozie s-a produs, luni seara, la o sectie de incarcare butelii din localitatea Stei, judetul Bihor, deflagratia fiind urmata de un incendiu. 10 persoane au suferit arsuri, arata primele informatii, iar autoritatile au activat planul rosu de interventie. Ulterior, IGSU a transmis ca sapte din cei…

- Pompierii maramureșeni au intervenit pentru lichidarea a trei incendii in perioada weekend-ului. Militarii din cadrul Secției Vișeu de Sus au intervenit in Crasna Vișeului, unde locuința unui barbat in varsta de 63 de ani a fost cuprinsa de flacari. Focul a distrus circa 50 de metri patrați din casa…

- Un barbat in varsta de 59 ani, din localitatea Oslobeni - comuna Bodesti, a suferit arsuri grave pe 30 la suta din suprafata corpului in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la locuinta sa, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul…