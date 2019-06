Stiri pe aceeasi tema

- Un rezervor de gaze al unei rotiserii amenajate intr-un vehicul utilitar a explodat miercuri in centrul orasului Gela, in urma deflagratiei fiind ranite cel putin 20 de persoane, trei dintre acestea fiind in stare grava, informeaza agentia de

- Cel putin sapte persoane au fost ranite vineri intr-o explozie produsa in orasul Lyon din estul Frantei, au indicat surse concordante citate de AFP si Reuters. Potrivit politiei, explozia a avut loc pe o...

- Cel putin 17 persoane, originare din Egipt si Africa de Sud, au fost ranite duminica intr-o explozie care a vizat un autocar cu turisti in apropierea celebrelor piramide egiptene din complexul Gizeh, au anuntat surse de securitate si medicale egiptene, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Tragedia s-a produs intr-un bloc de apartamente din regiunea Rostov din Rusia, au transmis autoritațile locale, menționand ca, cel mai probabil, explozia a fost provocata de o scurgere de gaze, relateaza agenția de presa Tass, potrivit Mediafax.Explozia a afectat in total șapte apartamente,…

- "Pe Strada 70 cu Avenida Rojas a avut loc o explozie grava, care a lasat in urma cel puțin patru morți și 15 raniți, potrivit celui mai recent raport al autoritaților sanitare", a relatat vineri seara Cablenoticias TV. Explozia s-a produs la ora locala 12.42 (ora 20.42, ora Romaniei) si a afectat…

- Explozie devastatoare in Niger. Cel putin 58 de oameni au murit si 37 au fost raniti in timp ce furau combustibil dintr-o cisterna. Vehiculul s-a rasturnat in fata unei benzinarii, in apropiere de aeroportul din capitala tarii, iar zeci de oameni au venit sa stranga benzina.

- Cel putin 10 persoane au fost ucise, iar alte 15 ranite intr-un atentat cu bomba care a avut loc vineri intr-o piata din orasul Quetta, din vestul Pakistanului, transmite EFE, relateaza Agerpres.Citește și: O turma de vaci beneficiaza de conectivitatea 5G inaintea oamenilor "O puternica…

- Sapte persoane si-au pierdut viata si cinci au fost ranite, duminica, într-o explozie produsa la o uzina de componente electronice, în estul Chinei, au declarat autoritatile locale, relateaza AFP.