- Victimele și cei evacuați din blocul afectat de explozia care sa produs in aceasta noapte in sectorul Rașcani, au fost cazați temporar la spitalul Sfanta Treime din Capitala, iar cei care au refuzat cazarea au instalat corturi in curte casei, anunța de la fața locului reporterii Sputnik.

- Familiile persoanelor decedate in urma deflagrației, din sectorul Rișcani al capitalei, vor primi ajutoare de cate 50 de mii de lei. Un anunț in acest sens, a fost facut de prim-ministrul Pavel Filip pe pagina sa de Facebook.

- 20 de oameni din blocul de pe bulevardul Moscovei, care au avut de suferit in urma exploziei, au fost cazati la Spitalul "Sfanta Treime". Acolo au fost amenajate mai multe paturi, iar sinistratii au fost asigurati cu apa si mancare.

- Explozia unei butelii cu gaz a ucis trei oameni noaptea trecuta intr-un bloc de locuinte cu 18 etaje din sectorul Rascani al Capitalei. Alte trei persoane sunt date disparute, anunta autoritatile care au creat o celula de criza.

- Incendierea accidentala ar putea sta la baza izbucnirii flacarilor care in noaptea de vineri spre sambata au mistuit un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Ancheta pompierilor este insa departe de a fi finalizata.

- Blocul care a ars noaptea trecuta in Sectorul 5 al Capitalei nu avea avize de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența. In urma incendiului extrem de puternic, noua oameni, printre care și doi pompieri, au fost raniți. Zeci de locatari au ramas fara acoperiș deasupra capului. Inspectoratul pentru…

- Noua șoferi din sectorul Rișcani al Capitalei s-au trezit saptamana aceasta cu geamurile automobilelor spate, iar unii din ei au ramas și fara bunurile personale.Opt cazuri de spargere au avut loc in perimetrul strazilor Alecu Russo, strada Florilor și Bogdan Voievod.

- Accident spectaculos pe strada Tudor Vladimirescu din sectorul Rașcani al Capitalei. Un troleibuz a intrat intr-un stalp și l-a doborat. Potrivit informațiilor preliminare, zeci de oamenii au ramas fara curent electric.