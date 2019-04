Deflagratia a avut loc marti la pranz in incinta Academiei militare "Mozhaiski" din orasul Sankt-Petersburg.



"Conform datelor preliminare, in explozie au fost raniti patru cadeti. Cauza deflagratiei nu se cunoaste", a declarat un purtator de cuvant al Departamentului pentru Situatii de Urgenta citat de agentia Sputnik si de Mediafax.



Potrivit unor surse, 15 persoane care ramasesera blocate in cladire din cauza prabusirii unei scari au fost evacuate in siguranta.