- O persoana a decedat in urma ranilor suferite dupa o explozie produsa miercuri la intrarea intr-un sediu al Serviciului Federal rus de Securitate (FSB), in orasul Arhanghelsk, din nord-vestul Rusiei, au transmis autoritatile, informeaza site-ul cotidianului The Moscow Times.

- FSB a precizat intr-un comunicat ca cei arestati sunt suspectati ca au creat o celula secreta a SI coordonata din strainatate.Acestia intentionau sa comita acte teroriste "de rasunet" in Rusia si ulterior sa se alature militantilor din Siria, informeaza Agerpres. Citeste si Vladimir…

- Rusia avea in plan crearea, in 2015, a așa-zisei ”republici populare basarabene” care avea o importanta strategica in impingerea ”granitelor lumii ruse”, sau daca vreti a ”primaverii ruse”, in interiorul Romaniei si a Moldovei, a declarat Vasili Hrițak, directorul Serviciului de Securitate al Ucrainei…

- Intr-un comunicat, UNAMI a adaugat ca 179 de civili au fost raniti in atacuri teroriste si conflicte armate in Irak luna trecuta.Capitala irakiana Bagdad a fost cel mai grav afectata, cu 101 victime civile, 31 de persoane fiind aici ucise si alte 70 ranite, potrivit comunicatului.Urmeaza…

- O persoana si a pierdut viata si 15 au fost ranite intr o explozie produsa duminica la un internet cafe in sudul Filipinelor, fiind cel de al doilea astfel de atac produs in ultimele zilele si atribuit unor militanti ai gruparii jihadiste Statul Islamic, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro Isulan,…

- China recruteaza spioni prin LinkedIn, a acuzat William Evanina, șeful contraspionajului american, intr-un interviu pentru Reuters . Acesta a afirmat ca China este ”super agresiva” in privința recrutarilor pe LinkedIn și ca aceasta campanie prin care China recruteaza spioni pe LinkedIn se deruleaza…