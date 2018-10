Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a fost lasat in afara echipei naționale a Portugaliei pentru meciurile pe care urmeaza sa le dispute in lunile octombrie și noiembrie. Decizia selecționerului Fernando Santos vine in plin scandal legat de acuzațiile de viol formulate de Kathryn Mayorga impotriva starului lui Juventus.…

- Un barbat a ars de viu intr-o mașina ce se afla parcata in curtea unui bloc din sectorul Buiucani al Capitalei. Incendiul a avut loc noaptea, la ora 01:00. La fața locului au intervenit de urgența pompierii și politistii.

- Polițiștii cauta un șofer care a provocat un accident in cartierul Tractorul. Potrivit martorilor, cel vinovat era la volanul unui BMW seria 3, cu numere de Polonia. Cei din zona spun ca cinci mașini de poliție patruleaza in zona. Individul ar fi scapat dupa ce a intrat intr-un bloc și a ieșit pe cealalta…

- Un clujean a gasit pe strada, duminica dimineața, o suma de bani pe raza localitații Aghireșu Fabrici. Dând dovada de spirit civic, barbatul a sunat imediat la 112 pentru a preda banii oamenilor legii.”În aceasta dimineața, pe raza localitații Aghireșu…

- O explozie s-a produs, joi, intr-un bloc de pe bulevardul Basarabia din Capitala, in urma acesteia patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre care un barbat este ranit grav, avand arsuri pe 50% din suprafata corpului. Explozia a avut loc la etajul 5 al unui bloc de pe Bulevardul…

- Explozia puternica s-a produs in incinta aeroportului si a fost inregistrata VIDEO. In imaginile spectaculoase se vede cum mingile de foc "zboara" si se indreapta spre cer. O autoutilitara a intrat in coliziune cu un TIR, pe Autostrada A4, intre Grisignano si Padova, in zona Villafranca Padovana.…

- Politia chineza a indepartat joi o femeie care s-a stropit cu benzina, aparent cu scopul de a se autoincendia langa Ambasada Statelor Unite, potrivit ziarului de stat Global Times, o zona in care s-ar fi auzit o explozie, relateaza Reuters. Reuters scrie ca nu a putut verifica aceste informatii, insa…

- Explozia a avut loc joi, in apropiere de Ambasada Statelor Unite din Beijing. Nu se cunoaste deocamdata originea exploziei, potrivit CNBC. Revenim cu amanunte