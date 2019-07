Explozie în Ciprul de Nord: o rachetă rusească ar fi fost trasă din Siria Dupa ce au luat in calcul mai multe ipoteze, inclusiv prabusirea unei drone, autoritatile Republicii Turce Ciprul de Nord (RTCN) - autoproclamta si nerecunoscuta de comunitatea internationala - privilegiaza pista unei rachete ruse, a anuntat seful diplomatiei cipriote turce Kudret Ozersay.



”Potrivit primelor noastre evaluari, este vorba despre o racheta de fabricatie rusa, trasa de un sistem de aparare antiaeriana in timpul unui atac aerian contra Siriei ieri (duminica) seara si care, dupa ce si-a ratat tinta, si-ar fi terminat cursa in tara noastra”, a declarat el, citat intr-un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

