Explozie în apropierea unui avanpost militar american din nordul Siriei O explozie s-a produs vineri, în apropierea unui avanpost militar american din nordul Siriei, a declarat un oficial american, care a precizat ca nu s-au înregistrat victime în rândul personalului militar american, relateaza Mediafax citand Reuters. Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, a afirmat ca sursa exploziei, care s-a produs în apropiere de localitate Kobane din Siria, este momentan neclara. Deflagrația s-a produs în contextul în care Turcia a lansat recent o ofensiva împotriva kurzilor din nord-estul Siriei, care au… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele conduse de kurzi in nord-estul Siriei au declarat ca s-au confruntat cu un atac la sol din partea trupelor Turciei, care au lansat miercuri o operatiune transfrontaliera, informeaza Reuters. "Atacul la sol al fortelor turcesti a fost respins de catre luptatorii SDF in orasul Tal Abyad…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP.''In aceasta dimineata,…

- Președintele SUA, Donald Trump, s-a consultat cu oficialii de la Pentagon inainte de a lua decizia retragerii trupelor americane din unele zone din Siriei, in contextul unei iminente ofensive turcești, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului Apararii, citat de site-ul Military.com.Secretarul…

- Decizia Statelor Unite de a se retrage din nord-estul Siriei pentru a lasa Turcia sa lanseze o ofensiva impotriva militantilor kurzi poate deschide calea unui reviriment al gruparii Stat Islamic, a avertizat luni ministrul francez al Apararii, Florence Parly, transmite Reuters.Franta este…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters."Kurzii au luptat alaturi de noi, dar au primit…

- Turcia va pune in aplicare o operatiune militara pregatita de mult timp, pentru crearea unei ”zone sigure” in nordul Siriei, iar fortele americane nu o vor sustine si nu se vor implica in aceasta, a declarat duminica secretarul pentru presa al Casei Albe, transmite Reuters.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sâmbata ca țara sa va lansa o operațiune militara în nord-estul Siriei, dupa ce a acuzat Statele Unite ca nu iau suficiente masuri pentru a-i îndeparta pe luptatorii kurzi din Siria de la granița cu Turcia, potrivit Reuters, preluata…

- Vehicule militare turce au trecut duminica granita in nord-estul Siriei pentru a incepe stabilirea unei 'zone sigure' alaturi de Statele Unite, potrivit NEWS.ro.Turcia si SUA vor crea patrule comune de-a lungul granitei. Citeste si: Sute de demontranti fac un mars de protest la Hong…