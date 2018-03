Stiri pe aceeasi tema

- Explozie in Navodari, județul Constanța. Trei persoane au fost ranite, dupa ce o casa a sarit in aer. Locuința a fost distrusa in proporție de 90 la suta in urma deflagrației. Pompierii au fost alertați, sambata dimineața, dupa ce o explozie a avut loc intr-o locuința din Navodari, scrie Replica . Trei…

- Mama tanarului de 23 de ani din Dambovita, mort in explozia din Cehia, a aflat de la televizor despre tragicul eveniment, insa crede ca fiul ei este la spital. Oficialii Ministerului Afacerilor Externe nu au luat legatura cu membrii familiei pentru a le da vestea. Georgian Catalin Stefan a plecat de…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte cateva au fost grav ranite intr-o explozie produsa joi dimineata intr-o uzina chimica din orasul Kralupy-nad-Vltavou, la 30 de kilometri nord de Praga, relateaza AFP. ‘Am primit informatii despre sase persoane care si-au pierdut viata si altele au…

- Sase oameni au murit in Cehia intr o explozie produsa la o uzina petrochimica in orasul Kralupy nad Vltavou, aflat la 30 de kilometri de Praga, potrivit Digi 24.Echipele de salvatori au reusit sa recupereze patru raniti. Doi dintre ei sunt in stare grava, unul a fost transportat cu elicopterul la un…

- Sase persoane au fost ucise intr-o explozie la o uzina chimica din Cehia, joi, scrie BBC. Explozia a avut loc la o unitate Unipetrol din orasul Kralupy nad Vltavou, la nord de capitala. “Am primit...

- O explozie s-a produs joi la o uzina petrochimica din Cehia. Un prim bilanț anunța cel puțin 6 morți și mai mulți raniți, relateaza AP."Am primit informații despre șase morți și alți raniți grav ", a declarat purtatorul de cuvant al pompierilor din regiunea Bohemiei, Vladimira Kerekova, citat…

- O explozie la o uzina petrochinica din Cehia a condus la o tragedie! Sunt cel puțin șase morți și mai mulți raniți. Explozia a avut loc joi, in jurul orei 11. Echipele de intervenție se afla la fața locului. The post Tragedie in Cehia, dupa o explozie la o uzina! Sunt cel puțin șase morți appeared first…

- Potrivit primelor informatii confirmate este vorba despre cel putin 6 persoane ucise de explozia de joi dimineata, la uzina chimica Kralupy-nad-Vltavou, aflata la 30 de kilometri de Praga, au anuntat pompierii. Revenim cu amanunte

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise si 18 au fost ranite miercuri intr-un atac sinucigas la Kabul, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza Reuters. Explozia, produsa in...

- Peste 6.000 de persoane au fost evacuate din cauza furtunii, a anuntat Biroul National pentru Gestionarea Riscurilor si Dezastrelor. Furtuna tropicala a afectat in special insula Mananara, aflata la 635 de kilometri la nord-est de Antananarivo, capitala Madagascarului. Vantul a batut…

- Explozia s-a produs in zona de sud-vest din Austin. Politistii au confirmat informatiile de pe retelele de sociale legate de aceasta explozie, precizand ca ar fi grav raniti doi barbati de aproximativ 20 de ani. De asemenea, s-au primit informatii despre o serie de explozii intr-o zona invecinata,…

- O explozie puternica s-a produs in momentul in care coloana oficiala a premierului palestinian Rami Hamdallah a tranzitat punctul de trecere a frontierei in Fașia Gaza. Șapte persoane au fost ușor ranite. O explozie a lovit coloana oficiala a premierului Rami Hamdallah in momentul in care aceasta incerca…

- Un kamikaze a detonat vineri explozibilul avut asupra sa intr-un cartier siit din capitala afgana Kabul, omorand sapte persoane, au anuntat responsabili afgani, relateaza AFP. 'In explozie au fost ucise sapte persoane si sapte au fost ranite', a anuntat purtatorul de cuvant al…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP. "Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite. Alte 21…

- Cel putin doua persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri in campusul Universitatii Centrale din Michigan, afirma surse citate de presa americana. Atacul armat a avut loc in unul din caminele din campusul Universitatii Centrale din Michigan, relateaza Detroit Free Press si…

- ALERTA MAXIMA in Anglia. Explozie puternica la Leicester. Cel putin un magazin a fost distrus, imagini dramatice>FOTO O puternica explozie, urmata de un incendiu, a avut loc duminica seara, intr-un magazin din Leicester. Politia le recomanda locuitorilor sa stea departe de aceasta zona. Explozia a avut…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite in urma unui dublu atac cu vehicul-capcana comis vineri seara de grupul terorist Al Shabaab, afiliat retelei Al-Qaida, in apropierea Palatului prezidential din Mogadishu, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Doua atentate cu masina capcana au avut ca tinta vineri la Mogadiscio palatul prezidential si un hotel, facand cel putin 18 morti si 20 de raniti, potrivit unui prim bilant din surse politienesti si randul serviciilor de salvare, relateaza AFP. "Pana in prezent, am recuperat corpurile a 18 persoane…

- “Cei trei atacatori sinucigasi au murit, la fel si alte 18 persoane. 22 de persoane au fost ranite”, a declarat Damian Chukwu, respezentant al politiei. Atacul a avut loc la o piata de peste, vineri seara, la ora 19.00 GMT. Triplul atentat inca nu a fost revendicat, insa gruparea Boko…

- O explozie puternica s-a produs joi dimineața, in jurul orei 6.00, intr-un bloc din Capitala. In urma acesteia, cel puțin 16 autoturisme au fost avariate. Explozia, urmata de incendiu s-a produs la un spatiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc din Bd. Șincai. Suprafața afectata este de…

- Explozia nu s-a soldat cu persoane ranite, potrivit lui Daniel Vasile, purtator de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov. Apartamentele de la etajele superioare nu sunt locuite, fiind inchiriate un operatori economici. Suprafata afectata este de 100 mp, iar bunurile au fost distruse in totalitate."Se…

- Incidentul armat a avut loc miercuri la ora 7.15 (14.15, ora Romaniei) in apropierea uneia dintre intrarile in sediul Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA), in Fort Meade, Maryland, potrivit Daily Star. Presupusul autor al atacului a fost retinut. Printre persoanele ranite se numara…

- Cel putin trei persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs miercuri in apropierea sediului Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA) din Statele Unite, relateaza posturile de televiziune WBA si MyFox8.

- Cel putin trei persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs miercuri in apropierea sediului Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA) din Statele Unite, relateaza posturile de televiziune WBA si MyFox8. Incidentul armat a avut loc miercuri la ora 7.15 (14.15, ora Romaniei)…

- Barbatul ranit in explozie a fost transportat la spital cu arsuri pe maini, piept si picioare. Deflagratia nu a fost urmata de incendiu, potrivit ISU Iasi. "Am fost anuntati de producerea unei explozii intr-un apartament de pe strada Tabacului, in cartierul Dacia. La fata locului s-au deplasat…

- Cel puțin opt persoane au murit, dupa ce o butelie folosita de un vanzator stradal a explodat. Incidentul a avut loc in Bolivia, in timpu carnavalului Oruro. Alte cel puțin 40 de persoane au fost ranite. Explozia s-a produs pe o strada aglomerata, pe ruta principala a paradei.

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- Explozia a fost produsa de o ambulata - capcana, in apropierea sediului Ministerului de Interne. Explozia a dus la degajarea unui fum alb deasupra capitalei afgane, in cartierul vizat aflandu-se sediul politiei, dar si cel al Uniunii Europene. Nivelul de alerta este extrem la Kabul, in special in centrul…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 140 au fost ranite la Kabul, in explozia unei ambulante capcana, cu putin inainte de ora locala 13.00, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante capcana, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, relateaza Reuters. Potrivit martorilor, explozia s-a produs in cartierul in care se afla birouri ale Ministerului de Interne…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. . 'Peste 50 de…

- Cel puțin doua persoane au murit si alte 110 au fost ranite, dupa ce un tren regional a deraiat in aceasta dimineata, in apropiere de Milano. Zece dintre raniți sunt in stare grava, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta din Italia, citat de AFP. „In urma deraierii trenului, produsa din…

- Ministrul de interne din Afganistan a declarat, pentru BBC, ca a fost o greseala transferarea securitatii la Hotelul Intercontinental, din responsabilitatea politiei, catre o firma privata de securitate, in urma cu trei saptamani. Oficialii incearca, inca, sa inteleaga cum au reusit atacatorii sa patrunda…

- Partea de est a Madagascarului a fost afectata grav in ultimele zile, ciclonul degajand rafale de vant cuprinse intre 140 si 190 de kilometri pe ora. "Bilantul provizoriu al Ciclonului Ava este de 29 de morti", a declarat Melisa Venance, purtatorul de cuvant al Departamentului pentru Gestionarea…

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise si numeroase altele ranite dupa producerea unei puternice explozii in orasul Idlib din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, a informat ca ...

- Cel putin 18 persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, inclusiv civili, intr-o explozie in orasul Idlib, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), potrivit Reuters.OSDH a precizat ca explozia s-a produs la sediul unei miscari de opozitie, scrie news.ro.…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs în…

- Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar, cel putin zece persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite in atentat. Citeste si Atentat sinucigas la Kabul. Cel putin 40 de persoane au muritAtacul nu a fost inca…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs in apropierea unei…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de...

- Teroriștii lovesc din nou: Atentat TERORIST soldat cu 11 morți, in urma cu putin timp Cel putin 11 persoane au fost ucise miercuri intr-un atac sinucigas impotriva unei moschei din nord-estul Nigeriei, epicentrul conflictului cu gruparea islamista insurgenta Boko Haram, au afirmat doi oficiali militari,…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite, duminica, intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al…

- Opt persoane au murit in Indonezia, dupa ce barca pe care se aflau 40 de pasageri la bord s-a rasturnat. Mai multe persoane sunt date disparute in urma incidentului, conform Agenției naționale indoneziene pentru cautare și salvare. La bordul ambarcațiunii se aflau, de asemenea, și copii. Aceasta…

- "Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai New Yorkului au murit, inclusiv un copil de un an", a declarat primarul care s-a deplasat imediat la locul tragediei. "Riscam sa mai pierdem oameni", a subliniat Bill de Blasio in cursul unui briefing de presa, adaugand ca patru persoane au fost…

- Cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite in atentatul la un centru cultural siit, joi, la Kabul, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic, relateaza AFP.Un bilant anterior anunta cel putin 40 de morti. Citește și: Victor Socaciu REACȚIONEAZA! Ieșire FULGERATOARE…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite intr-un atentat la un centru cultural siit, joi, la Kabul, unde atentatele se multiplica, a anuntat Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP.