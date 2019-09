Explozie în apartamentul unui bloc din Pitești. O persoană a fost rănită O explozie a avut loc duminica dimineața in apartamentul unui bloc din Pitești. Locatara acestuia, o femeie de 70 de ani, a fost ranita și a ajuns la spital cu arsuri de gradul I pe fața și pe maini. Potrivit ISU Argeș, femeia este stabila și a fost transportata la Spitalul Județean de Urgența Argeș, relateaza epitești.ro. Explozia s-a produs duminica dimineața, dupa ora 6.00, in urma unei acumulari de gaze intr-un apartament dintr-un bloc de patru etaje de pe strada Exercițiu din Pitești. Explozia a afectat doua apartamente (apartamentul in care s-a produs explozia și un apartament vecin), potrivit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost grav ranita, marti intr-un accident produs intre un tren marfar si un autoturism, in comuna Podu Iloaiei, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, in urma impactului, conducatorul auto al autoturismului a ramas incarcerat,…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in localitatea Harsova spre Vadu Oii. Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre trei autoturisme. Evenimentul s a soldat cu o victima, neincarcerata.…

- Doua accidente in lant, in care au fost implicate in total 10 autovehicule, s-au produs vineri seara pe autostrada A1, in zona municipiului Pitesti, circulatia fiind ingreunata pe sensul Bucuresti-Pitesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, in primul…

- O tanara in varsta de 25 de ani, ranita grav in urma accidentului rutier petrecut vineri seara pe DN 39, in apropierea statiunii Neptun, in care au fost implicate trei autoturisme, a murit noaptea trecuta la spital, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta. Pentru scoaterea acesteia dintre…

- Pentru scoaterea acesteia dintre fiarele contorsionate ale masinii pe care o conducea a fost necesara interventia unui echipaj de descarcerare al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea".In accidentul rutier au mai fost ranite alte trei persoane.Tanara, care ulterior…

- O femeie a suferit arsuri pe aproximativ jumatate din suprafata corpului, intr-o explozie produsa in apartamentul sau, in urma unei acumulari de gaz, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- O persoana din Baia Mare a fost prinsa sub un coperiș de bloc smuls de furtuna care a lovit orașul joi dupa-amiaza. Victima a ajuns la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean din Baia Mare. Persoana prinsa sub acoperisul cazut de pe un bloc de apartamente, in varsta de 39 de ani, a primit…

- O persoana a fost ranita si transportata, joi, la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, dupa ce masina cu care circula a lovit violent un cap de pod si s-a rasturnat, au informat reprezentantii Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Incidentul a avut loc in localitatea Rebricea,…