Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul turn Eiffel din Paris și-a sarbatorit cei 130 de ani printr-un spectacol inedit de sunet și lumina. Muzica, explozie de culoare, efecte luminoase și lasere au reconstituit istoria celebrului monument iubit de parizieni dar și de turiștii din intreaga lume.

- Un accident rutier grav a avut între locallitațile Ovidiu și Lumina. Din primele informații, o victima este încarcerata. Echipajul Smurd C ajuns la fața locului a gasi 2 victime: un barbat traumatism membru inferior și o femeie cu traumatism cranio-cerebral. Victimele au…

- Dupa mai multe nume celebre din muzica internaționala a anilor 80-90, a fost confirmata și prezența uneia dintre cele mai indragite trupe romanești la deschiderea Parcului Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa.

- Fortele Navale Romane organizeaza, in perioada 5 13 aprilie a.c., "Sea Shield 19ldquo;, cel mai mare exercitiu multinational naval in apele teritoriale ale Romaniei si in apele internationale ale Marii Negre. La exercitiul din acest an participa 14 nave militare romanesti si sase nave militare din Bulgaria,…

- Lumina stelelor, lumina lunii, lumina ochilor mei, ai tai, ai nimanui. Incerc un fel de vers. Noaptea vazuta ca talent. Vei ști asta candva, dar nu-i momentul. Stelele stralucesc și parca am incurcat carul mare cu carul mic. Cat timp respir, sper, spunea un proverb latin. O sa sper ca vad luna, luna…

- Inaintea pregatirii de la Lotul Național, campioana de la Focșani s-a antrenat pe Milcovul Claudia Prisecaru, multipla campioana a atletismului romanesc, odata cu medalia de bronz de la Balcaniada de senioare la 3000 metri și excelentul record personal la 1500 metri de la Cupa Istanbul, 16-17 februarie,…

- Botoșanenii se pot lauda in sfarșit cu un proiect unic in țara, finalizat in municipiul Botoșani. Este vorba despre Parcul Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa un obiectiv turistic așteptat și de oameni din alte județe.