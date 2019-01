Explozie Haga. Clădire de trei etaje, prăbușită: Se caută supraviețuitori Cel putin noua persoane au fost ranite astazi, la Haga, dupa prabușirea cladirii rezidentiale. Explozia a fost provocata de o scurgere de gaze. Sapte raniti au fost transportati la spital, au anuntat pompierii, precizand ca trei oameni au fost salvati dintre daramaturi. Cel puțin inca o persoana se afla sub daramaturi, este vorba de un barbat care este in viața. Salvatorii au putut comunica cu el. Operatiunea de salvare este ingreunata de faptul ca acoperisul imobilului este in pericol sa se prabuseasca. Fatada cladirii s-a prabusit in intregime. Unele parti au cazut peste doua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

