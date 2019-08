Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si 50 ranite in capitala afgana Kabul duminica intr-un atac sinucigas cu bomba si un conflict cu arme de foc la biroul candidatului la vicepresedintie, Amrullah Saleh, a informat guvernul intr-un comunicat luni, conform Reuters.

- Cel puțin 50 de imigranți clandestini au murit și peste 20 au fost raniți joi dupa ce microbuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier in sud-estul Turciei, a anunțat un guvernator local, potrivit Reuters.

- Grav accident feroviar in Pakistan. 11 persoane au murit și alte peste 60 au fost ranite in urma coliziunii dintre un tren de pasageri și un tren de marfa ce staționa. Akbar Express, care se indrepta dinspre orasul Quetta din vestul Pakistanului spre Lahore, a intrat intr-un tren de marfa in zona Sadiqabad…

- O femeie si cei doi copii ai sai au murit intr-o explozie provocata de gaz in orasul polonez Bytom, informeaza media locale sambata, relateaza dpa potrivit Agerpres. Alte patru persoane au fost ranite, potrivit agentiei poloneze de stiri PAP. Una dintre aceste persoane trecea prin fata cladirii…

- Un accident rutier mortal s-a produs, duminica seara, pe DN 18, la intrarea in localitatea Petrova, dinspre Leordina. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, doua persoane au decedat, iar altele doua sunt in stare grava.

- Cel putin 12 persoane au murit, iar alte sase au fost ranite, dupa ce vineri dupa-amiaza, un angajat nemultumit a deschis focul intr-un centru municipal din orasul Virginia Beach, SUA, informeaza Reuters.

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte sase au fost ranite joi intr-un atentat sinucigas comis la intrarea intr-un centru de instruire militara din capitala afgana Kabul, au anuntat oficiali din domeniul politiei si al securitatii, relateaza Reuters. Potrivit unui oficial,…

- Cel puțin 12 persoane au fost ranite duminica in Egipt, in urma unei explozii care viza un autobuz turistic, langa un muzeu nou construit in apropiere de piramidele din Giza, au anuntat doua surse de securitate, potrivit Reuters.Majoritatea celor raniți sunt turiști straini, au spus sursele.…