- O explozie a avut loc la uzina Synthos din orașul Kralupy nad Vltavou, situat la nord de Praga. 6 oameni au murit și mai mulți au fost raniți, potrivit purtatorului de cuvant al pompierilor, citat de Associated Press.

- Cel putin doua persoane au fost ranite miercuri, intr-o explozie la o uzina a societatii Brenntag, la Saint-Sulpice, in Tarn (sud-vest), potrivit La Depeche, citata de Le Figaro, transmite News.ro.Gravitatea ranilor era necunoscuta.

- Cel putin doua persoane au fost ranite miercuri, intr o explozie la o uzina a societatii Brenntag, la Saint Sulpice, in Tarn sud vest , potrivit La Deacute;pecirc;che, citata de Le Figaro.Explozia a avut loc intr o cuva de solventi, din motive necunoscute in aceasta faza, scrie Digi 24.Societatea Brenntag,…

- Cel putin 26 de oameni au murit, iar alti 18 sunt raniti, in urma unui presupus atac sinucigas cu bomba, langa o moschee din capitala afgana Kabul, au confirmat oficiali citati de BBC News, potrivit Digi 24.Atacatorul sinucigas ar fi detonat o bomba langa o multime de sute de oameni, care se adunasera…

- Cinci cetateni romani si-au pierdut viata si alte patru persoane, dintre care 3 romani, au fost grav ranite intr-un grav accident auto produs luni, pe drumul N270, la est de Helmond, Noord-Brabant, in Olanda.

- Doua pesoane au decedat, iar alte doua au fost ranite dupa ce un magazin a sarit in aer dupa detonarea unei grenade in Chisinau. Potrivit primelor informații, explozia a avut loc la ieșirea din magazin, dupa ce un client a ...

- O serie de atacuri cu bombe comise in ultimele saptamani in orasul american Austin probabil sunt opera unui individ care vrea sa comita crime in serie, au anuntat luni anchetatorii, dupa ce doua persoane au murit si alte trei au fost ranite in incidente, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin saisprezece persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite, dupa ce un fulger a lovit un lacas de cult din sudul Rwandei, care apartinea Bisericii adventiste de Ziua a Saptea, anunta BBC News.

- O explozie a vizat marti convoiul premierului Autoritatii Palestiniene (AP) Rami Hamdallah, in Fasia Gaza, soldata cu sapte raniti usor si care a aplicat o noua lovitura reconcilierii deja in dificultate intre formatiunile palestiniene rivale, relateaza AFP. Hamdallah si influentul sef al serviciilor…

- Doua persoane au decedat, iar alte trei sunt in stare critica, in urma prabusirii unui elicopter in apele estuarului East River din orasul New York, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului agentiei The Associated Press.

- Autoritatile indiene depuneau eforturi vineri sa controleze un incendiu intr-o uzina chimica, in statul Maharashtra (vest), soldat cu trei morti, relateaza BBC News, conform news.ro.Politia a anuntat ca mai multe persoane au fost de asemenea ranite in acest uncendiu, la Boisar, in apropiere…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica...

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat...

- Un atentat terorist, in care au murit 30 de oameni și cateva zeci au fost raniti, a avut loc vineri in centrul orasului Ouagadougou, capitala statului Burkina Faso. Potrivit presei internaționale, cel puțin șase barbati inarmati au iesit dintr-un autovehicul si au inceput sa traga, la intamplare,…

- Cincizeci si trei de militanti islamisti au murit in confruntarile cu serviciile de securitate, iar alti cinci au fost arestati, a declarat colonelul Tamer el-Rifaai, purtatorul de cuvant al serviciior de securitate egiptene. Alti 680 de suspecti, printre care se numara infractori de drept…

- Cel puțin 26 de persoane au fost ucise și alte 17 au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc sambata seara in centrul Indoneziei, conform unui comunicat de presa al poliției indoneziene.

- Cel putin 27 de persoane aflate într-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite într-un accident rutier produs în provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa.

- Zeci de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, in urma unei explozii produse ieri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano, afirma surse citate de presa italiana.

- Zeci de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, in urma unei explozii produse miercuri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano, afirma surse citate de presa italiana.: Twitter) In momentul producerii deflagratiei, in apropierea rezervorului…

- Zeci de persoane au fost ranite in urma unei explozii produse miercuri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano. Explozia a avut loc la un rezervor al unei uzine pentru tratarea deseurilor industriale...

- Explozia a avut loc miercuri dupa-amiaza la un rezervor al unei uzine pentru tratarea deseurilor industriale din localitatea Bulgarograsso, situata la periferia orasului Milano, in nordul Italiei. In momentul producerii deflagratiei, in apropierea rezervorului erau 33 de angajati, care au inhalat gaze…

- Zeci de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, in urma unei explozii produse miercuri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano, afirma surse citate de presa italiana.

- Echipele de salvare depun eforturi contracronometru pentru a gasi supravietuitori si pe cei 76 de disparuti in urma cutremurului produs in largul coastei de est a tarii, in apropiere de orasul Hualian, si care s-a soldat cu sapte morti si 256 de raniti, relateaza miercuri EFE. La operatiunile de…

- Cel putin cinci cladiri s-au prabusit in urma cutremurului de suprafata cu magnitudinea de 6,4 grade. Conform unor surse din cadrul serviciilor de interventie, doua persoane au murit, iar alte zeci sunt blocate sub daramaturi in urma seismului. Premierul Taiwanului, William Lai, a anuntat ca cel putin…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 115 au fost ranite in urma cutremurului produs marti seara in Taiwan. Mai multe cladiri prabusite. Imaginile filmate de un localnic arata un hotel care s-a prabusit partial si asfaltul deformat.

- Accident feroviar in SUA. Un tren de calatori care circula pe ruta New York Miami s-a ciocnit cu un marfar in statul Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ran...

- Guvernul de la Kabul a decretat duminica o zi de doliu national în Afganistan, la o zi dupa atentatul cu ambulanta-capcana din capitala afgana soldat cu 95 de morti si 191 de raniti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza dpa. Drapelul afgan va fi coborât în…

- Cel puțin 95 de persoane au murit, sambata, in urma unui nou atentat sangeros care zguduie lumea. Peste 150 persoane sunt ranite, iar bilanțul este in creștere, dupa ce o masina cacana a explodat la Kabul, capitala Afganistanului.

- O explozie puternica a avut loc, sambata intr-o zona in care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocand mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Bilantul atacului de la Kabul a crescut la 95 de morti si 158 de raniti, potrivit BBC, acesta…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- Un numar de 31 de persoane au fost ucise si alte peste 40 ranite intr-un incendiu care a cuprins un spital din Miryang (sud-est), vineri dimineata, au precizat pompierii, citati de agentia sud-coreeana Yonhap.Se supecteaza ca incendiul, care a inceput in jurul orei 7,30 dimineata (ora locala),…

- Intre trei si cinci persoane au murit si cel putin 100 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un oficial al...

- Mai multe persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor oferite de un jurnalist roman din Italia, intr-o…

- Atac armat intr-un liceu din statul american Kentucky. Cel puțin doi oameni au murit, iar 17 au fost raniți, dupa ce un barbat a deschis focul in incinta școlii.Cinci victime sunt in stare grava si au fost transportate la spital cu elicopterul.

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, intr-un hotel din centrul orasului Praga, a declarat un oficial al echipei de interventie pentru o televiziune ceha, relateaza Reuters. Na míste dle zasahujících…

- Plecat din Ankara, autocarul transporta in principal familii de turisti in drum spre statiunea de ski Uludag, din nord-vestul tarii. Drumul nu era nici umed, nici inghetat, a precizat guvernatorul regiunii Eskisehir, unde s-a produs accidentul. Se pare ca soferul a pierdut controlul volanului, astfel…

- Mai multi atentatori sinucigasi au detonat miercuri bombe intr o piata aglomerata din orasul Maiduguri din Nigeria, informeaza DPA, preluat de Agerpres. Primul bilant comunicat de autoritati este de 10 morti si 60 de raniti.Atentatele prezinta caracteristicile uzuale pentru gruparea terorista islamista…

- Mai mulți atentatori sinucigași au detonat, miercuri, bombe într-o piața aglomerata din orașul Maiduguri din Nigeria. Primul bilanț comunicat de autoritați este de 10 morți și 60 de raniți.

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marți, in centrul orașului belgian Anvers, relateza RTL.be. Cauza deflagrației este inca neclara, insa autoritațile exclud orice legatura cu terorismul. Explozia, care a avut loc…

- 14 oameni au fost raniti intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, scrie Agerpres, citand DPA si Reuters. Politia locala a exclus varianta unui atentat terorist. Explozia, produsa in cartierul studentesc al orasului, a distrus integral o cladire si a avariat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a lovit coasta de sud a statului Peru in dimineata zilei de duminica. Evenimentul s-a soldat cu moartea cel putin doua persoane si cu zeci de raniti, cauzand prabusirea mai multor drumuri si case, relateaza CNN .

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava, relateaza AFP. “Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea…

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava.

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava, relateaza News.ro citand AFP.

- Cel putin 23 de persoane au murit si alte zeci au fost ranite in urma unei explozii din orasul sirian Idlib, scrie Romania TV. Potrivit Observatorului Sirian explozia, care a avut loc in districtul Thalatheen, ar fi putut fi cauzata de o masina incarcata cu explozibil, sau de un atac cu drona.Ambulantele…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs in apropierea unei…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de un oficial local, informeaza AFP. ‘Bilantul a urcat la 12 morti’, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Un autobuz a patruns luni intr un pasaj pietonal la Moscova, ucigand cel putin 5 persoane si ranind alte 15, relateaza agentiile internationale de presa.Imaginile difuzate pe retelele de socializare arata autobuzul care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe…

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le Monde, citat de news.ro. Potrivit martorilor, atacatorii…