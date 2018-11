Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata si peste 50 au fost ranite intr-o explozie survenita vineri intr-o moschee din provincia afgana Khost (est), au indicat oficiali din zona, citati de Reuters. Deflagratia s-a produs la o moschee din interiorul unei baze a armatei afgane din districtul…

- Europa, scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimee, anexata de Rusia in aprilie 2014. Explozie urmata de focuri de arma. Sunt 18 morți și aproape 50 de raniți. Autorul crimelor, elev in ultimul an al respectivei școli s-a sinucis la venirea forțelor polițieneșt care i-au gasit trupul in biblioteca…

- Cel puțin zece persoane au murit și peste 40 au fost ranite in urma unei explozii la un colegiu din Kerci, din estul Peninsulei Crimeea, conform reprezentanților Serviciilor de Urgența din Rusia. Incidentul a...

- Echipele speciale de interventie sustin ca, cel mai probabil, tragedia ar fi fost provocata de o scurgere de gaz. Politia analizeaza insa toate cauzele. Potrivit autoritatilor locale, explozia s-ar fi produs in cantina colegiului. Presa locala informeaza ca numarul victimelor ar putea creste…

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata si cateva zeci au fost ranite, miercuri, intr-o explozie produsa la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, au anuntat agentii de presa ruse, scrie agerpres.ro.

- Explozia a avut loc la Bhilai Steel Plant, fabrica de otel, proprietate de stat, din orasul Bhilai, situat la circa 30 km de Raipur, capitala statului Chhattisgarh, scrie agerpres.ro. Citeste si O maimuta conduce un autobuz plin cu calatori. Imagini incredibile surprinse in traficul din India…

- O explozie puternica a avut loc in timpul nopții de sambata spre duminica, cel puțin trei persoane pierzandu-și viața. The post Explozie devastatoare intr-un bloc. Sunt cel puțin 3 morți și mai mulți raniți (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Cel putin 50 de persoane au decedat, iar alte o suta au suferit arsuri serioase dupa ce o autocisterna a intrat sambata in coliziune cu un alt vehicul in Republica Democratica Congo, informeaza agentia Reuters.