Explozie devastatoare. 57 de morţi și 65 de răniți. "Suntem îndureraţi" Explozia unui camion-cisterna sambata in Tanzania s-a soldat cu 57 de morti si 65 de raniti, in contextul in care multe dintre victime incercau sa sustraga titei din vehiculul care fusese implicat intr-un accident, a transmis postul de radio de stat TBC Taifa, citat de Reuters. Explozia s-a produs in apropierea orasului Morogoro, la circa 200 km vest de capitala Dar es Salaam. "Suntem indurerati..." "Suntem..." "Suntem indurerati de vestea unui accident in care a fost implicat un camion-cisterna in Morogoro, care a luat foc si cativa oameni au suferit arsuri", a scris pe Twitter… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

