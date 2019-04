Stiri pe aceeasi tema

- Un tren de marfa a a sarit de pe calea ferata și a intrat intr-o casa, joi, in jurul orei 22:00, la Gongyi in provincia Henan. In urma incidentului șase persoane și-au pierdut viața. Printre victime se afla patru angajați aflați la bordul convoiului de 25 de vagoane și doi oameni care se aflau in casa…

- Joi, in jurul pranzului, detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina la un grav accident rutier petrecut pe Bulevardul Mihai Viteazul (zona Parcului Central) din municipiu. In urma accidentului au rezultat 4 victime dintre care doua au fost gasite inconstiente. Ajunse la fata locului,…

- Un barbat și-a gasit sfarșitul in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autotutirsme. Impactul s-a produs in cartierul aradean Micalaca. In coliziune au fost implicate o autoutilitara marca Vokswagen și un autoturism marca Opel. Potrivit aradon.ro, barbatul in…

- Un barbat a decedat, iar alte doua persoane au fost grav ranite, duminica dupa amiaza, pe DN 79A, in judetul Arad, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit, una dintre victime fiind inconstienta si preluata cu elicopterul SMURD, informeaza antena3.ro.Accidentul a avut loc intre localitatile aradene Barsa…

- Doua persoane au murit, iar alte trei au fost ranite intr-un accident produs, miercuri seara, pe DN 14, in afara localitatii Dumbraveni, judetul Sibiu. In accident au fost implicate doua autoturisme si o autoutilitara de marfa, traficul fiind complet blocat.

- S-a activat planul roșu de intervenție in aceasta dimineața, dupa un accident rutier care a avut loc in jurul orei 6.45, pe DN6, la ieșirea din localitatea Buchin, județul Caraș-Severin. In urma coliziunii dintre un autocar și un autoturism, barbatul care se afla la volanul mașinii și-a pierdut viața.…

- O bomba a explodat in cartierul nord-estic al capitalei Siriei, Damasc, joi, a informat presa de stat. Aceasta e a treia astfel de explozie in mai puțin de o saptamana, conform news.ro. „Un...

- O adolescenta si un barbat de 30 de ani si-au pierdut viata loviti de fulgere in extremitatea vestica a Nepalului, a indicat miercuri politia locala, citata de DPA, potrivit Agerpres. Barbatul a murit la domiciliul sau, iar fata in timpul unui tratament la un spital local din districtul Dadheldhura,…