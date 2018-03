Stiri pe aceeasi tema

- In luna februarie 2018, s-au eliberat 2725 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 35,6% fata de luna ianuarie 2018 si cu 15,1% fata de luna februarie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. In perioada 1.I – 28.II.2018, s-au eliberat…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,5% in zona euro si cu 2,3% in UE, in trimestrul al patrulea 2017 comparativ cu perioada similara a lui 2016, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 14,3%, potrivit datelor publicate vineri…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,5% in zona euro si cu 2,3% in UE, in trimestrul al patrulea 2017 comparativ cu perioada similara a lui 2016, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 14,3%, potrivit datelor publicate vineri…

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie. Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie 2018, de la 4,3% in ianuarie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,74% si a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu luna februarie 2017, potrivit datelor Institutului National…

- Ritmul de crestere a investitiilor productive in economie va decelera in urmatorii ani, la 3,7% in 2018, 3,2% in 2019 si 1,9% in 2020, de la 6,4% anul trecut, pe fondul maturitatii ciclului economic global (si european) si rebalansarii mix-ului intern de politici economice, considera Andrei Radulescu,…

- Deficitul balantei comerciale a urcat la 775 milioane de euro in luna ianuarie 2018, mai mare cu 169,8 milioane de euro decat cel inregistrat in ianuarie 2017, in conditiile in care exporturile au crescut cu 15,9% iar importurile cu 17,3%, potrivit datelor Institutului National de Statistica.

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- In trimestrul IV 2017 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 28274,6 milioane lei fiind in creștere cu 13,5%, comparativ cu trimestrul IV 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In anul 2017 investitiile nete realizate in economia nationala…

- Oferta tot mai mare de locuinte noi pune presiune pe preturile apartamentelor vechi, care-si reduc ritmul de crestere de pana acum, potrivit reprezentantilor Salonului Imobiliar Bucuresti, targ imobiliar ce a fost vizitat, in week-end-ul 2-4 martie 2018, de catre 9.700 de persoane. 0 0…

- Comertul cu amanuntul a franat usor in ianuarie, potrivit datelor transmise luni de reprezentantii Institutului National de Statistica. De la o crestere de peste 13% in decembrie 2017 (fata de decembrie 2016), ianuarie 2018 a adus o incetinire a cresterii, pana la putin peste 11% (fata de ianuarie…

- Numar record de turisti intr-un oras din Romania. Conform datelor Institutului National de Statistica (INS) peste 223.000 de turisti au ajuns ajuns in anul 2017 in Oradea, cu 17,5% mai multi decat in 2016.

- Numarul autorizațiilor de construire eliberate pentru cladiri rezidențiale a crescut cu 28,7% in ianuarie, comparativ cu aceeași luna din 2017, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). In aceasta luna, primariile au emis 2009 documente.

- Ministrul Muncii , Lia Olguta Vasilescu, a reluat luni, in cadrul unei reuniuni cu usle inchise pentru presa, posibilitatea renuntarii la Pilonul II de pensii, declarand ca decizia luata in 2008, cand s-a infiintat Pilonul II n-a fost o decizie buna. "​In 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri…

- ♦ Salariul mediu din banci a ajuns 4.568 de lei net luna in 2017, in crestere cu 7% fata de anul anterior ♦ Daca in urma cu un deceniu bancherii castigau cu 64% mai mult ca angajatii din asigurari, in prezent asiguratorii sunt, pe medie, mai bine platiti decat angajatii din banci. Salariile…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut pe total ca serie bruta cu 5,4% in 2017 comparativ cu anul 2016, insa lucrarile de constructii noi au crescut cu 4,9%, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Pe elemente de ...

- Economistii Bancii Transilvania previzioneaza o reducere a ritmului de crestere economica pe termen mediu, pe fondul maturitatii ciclului economic post-criza global si rebalansarii politicii economice pe plan local. Mesajul vine dupa ce primele estimari ale Institutului National de Statistica au indicat…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, conform primelor estimari ale Institutului National de Statistica (INS). In ultimul trimestru din 2017, fata de acelasi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat o crestere cu 6,9% pe seria bruta si de 7% pe seria…

- Economia Romania a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern Brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Romania a avut o creștere economica de 7% in 2017 comparativ cu anul precedent, arata datele Institutului Național de Statistica. Este cea mai buna evoluție de la declanșarea crizei financiare, in 2009, și pana in prezent. „In anul 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%.…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in ianuarie 2018 la 4,3%, de la 3,3% in decembrie 2017, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,79% si a celor nealimentare cu 6,23% comparativ cu luna ianuarie 2017, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Pe de alta parte,…

- Economia Romania a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Economia Romania a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Economia Romania a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…

- Crescatorii de vaci din Romania au livrat fabricilor de lactate 76.381 tone de lapte in 2017, cu 8% mai mult fata de anul precedent, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). In 2016, fermierii au livrat 951.952 tone de lapte unitatiilor de procesare. Anul trecut, fabricile…

- In anul 2017, resursele de energie primara au crescut cu 3,3%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,4% fata de anul 2016. Consumul final de energie electrica a fost cu 0,4% mai mic, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Principalele resurse de…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.629 lei, in luna decembrie, in crestere fata de luna precedenta cu 165 lei, respectiv 6,7%, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) trimis vineri. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net…

- Castigul salarial mediu nominal brut a ajuns in decembrie 2017 la 3.662 lei, o crestere de 6,8% fata de luna precendenta, potrivit datelor facute publice, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform INS, castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.629 lei, in crestere fata de luna…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat anul trecut cu 9,1% fata de anul anterior, pana la 62,64 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In 2016, exporturile au crescut…

- Inmatricularile noi de autoturisme au crescut, in Romania, cu 68,1% in ultimul trimestru al anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. De asemenea, inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul…

- In primele zece luni din 2017, Romania a exportat produse medicale si farmaceutice in valoare de 640,4 milioane de euro. Valoarea este cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor Institutului National de Statistica.

- Coșul zilnic este mai scump cu peste 20 la suta fața de anul trecut. Cele mai recente date ale Institutului National de Statistica, publicate zilele trecute, ne arata negru pe alb ca alimentele cosului zilnic de supravietuire s-au scumpit considerabil. Astfel, pretul fructelor, untului si oualor a crescut…

- In anul 2017 s-au eliberat 41603 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 7,6% fata de anul 2016, arata datele Institutului National de Statistica, publicate marti. Pe regiuni de dezvoltare, situatia sta in felul urmator: Nord-Est (+851 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (+799),…

- Managerii se aștepta la creșteri de prețuri in primele trei luni ale anului in curs arata un studiu al INS. Vizate sunt industria constructoare, serviciile, comerțul cu amanuntul și industria prelucratoare. Managerii se aștepta la creșteri moderate ale prețurilor in primele trei luni ale anului in curs,…

- Romania detine 33% din numarul total de exploatatii agricole la nivelul Uniunii Europene, o singura tara, Polonia, avand o pondere mai mare de 10%, respectiv 13,2%, insa, din punct de vedere al suprafetei utilizate in agricultura, tara noastra se afla in spatele unor state precum Franta sau Spania,…

- In luna noiembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta a crescut fata de luna precedenta cu 7,3% si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 1,4%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Fata de luna…

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agentiei, in pofida…

- In perioada 1.I.-30.XI.2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fața de aceeași perioada a anului precedent cu 3,2%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I.-30.XI.2017,…

- Produsul intern brut al Romaniei a inregistrat in trimestrul al treilea din 2017 o crestere cu 8,8% pe seria bruta si cu 8,6% pe seria ajustata sezonier, raportat la perioada similara din 2016, iar la noua luni a urcat cu 7%, pe seria bruta si cu 6,9% pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Fata de luna decembrie 2016, pretul serviciilor a crescut cu 0,22%. "Rata…

- Productia industriala a fost mai mare cu 8,3% , in primele 11 luni ale anului trecut, comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, joi, AGERPRES. 'In perioada ianuarie - noiembrie 2017, comparativ…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. În perioada 1 ianuarie…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. In perioada 1…

- Rata somajului in luna noiembrie 2017 a scazut cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta (4,9%), au transmis marti reprezentntii Institutului National de Statistica. Ca numar de someri, in noiembrie Romania avea 443.000 de persoane in cautarea unui loc de munca, in scadere…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a crescut cu 7,6%, în primele 11 luni din 2017, comparativ cu perioada similara a anului precedent, la 38.879, se arata într-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, luni, AGERPRES. "În…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- In luna noiembrie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,5% fata de luna octombrie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In luna noiembrie 2017, comparativ cu luna noiembrie 2016, preturile productiei…