Stiri pe aceeasi tema

- Un rezervor de gaze al unei rotiserii amenajate într-un vehicul utilitar a explodat miercuri în centrul orașului Gela, în urma deflagrației fiind ranite cel puțin 20 de persoane, trei dintre acestea fiind în stare grava, informeaza agenția de știri ANSA, potrivit Mediafax.Vehiculul…

- O serie de trei explozii consecutive a lovit duminica dimineata un autobuz la Kabul si apoi membri ai serviciilor de salvare sosite la fata locului, ucigand o persoana si ranind alte 17, dintre care un jurnalist afgan, au anuntat autoritatile, citate de France Presse. "La 7.

- Mai multe explozii au avut loc sambata intr-o fabrica de explozibili din orasul Jerjinsk, din centrul Rusiei, soldandu-se cu cel putin 15 raniti, relateaza agentiile de stiri TASS si Interfax, citand autoritatile locale din domeniul sanitar, informeaza Reuters. O sectiune a cladirii unde s-au produs…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte sase au fost ranite joi intr-un atentat sinucigas comis la intrarea intr-un centru de instruire militara din capitala afgana Kabul, au anuntat oficiali din domeniul politiei si al securitatii, relateaza Reuters. Potrivit unui oficial,…

- Explozie puternica pe o strada pietonala din centrul orasului francez Lyon. Cel putin opt persoane au fost ranite, inclusiv un copil. Politistii nu exclud versiunea unui atentat terorist, iar presedintele Emmanuel Macron a calificat incidentul drept un atac."A fost un atac la Lyon.

- Cel putin sapte persoane au fost ranite vineri intr-o explozie produsa in orasul Lyon din estul Frantei, au indicat surse concordante citate de AFP si Reuters. Potrivit politiei, explozia a avut loc pe o...

- Cel putin un protestatar palestinian a fost ucis, iar alti zeci au fost raniti în confruntari cu armata israeliana produse vineri dupa-amiaza la frontiera Fâsiei Gaza cu Israelul, relateaza site-ul Ynetnews.com citat de Mediafax.Bilantul preliminar al confruntarilor este de un mort si…

- Paște catolic insangerat in Sri Lanka! Cel puțin 207 oameni au murit și peste 400 sute au fost raniți in mai multe atacuri cu bomba in biserici, hoteluri și un cartier rezidențial. Au fost opt atentate! In cel puțin doua este vorba de atacatori sinucigași. Ultima explozie a avut loc duminica la pranz.…