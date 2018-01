Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost alertat, luni dimineața, in legatura cu un o explozie care a avut loc la magistrala de gaz din zona Hurezani. Explozia a fost urmata de indendiu....

- O stare de oboseala aparent nejustificata poate fi primul simptom al carentei de fier din organism. Daca te simti obosit aproape in permanenta si unele activitati simple, precum urcatul a doar cateva scari, te epuizeaza, atunci din corp ar putea lipsi fierul.

- Simptomele de anxietate nu sunt intotdeauna evidente, mai ales in ceea ce ii priveste pe copii. Conform statisticilor, 25% dintre acestia raman netratati. Pentru recunoasterea micutilor care sufera de probleme cu anxietatea, specialistii recomanda atentie din partea parintilor la cuvintele folosite…

- Cu toate ca era o situație de urgența, prezentatorul a ramas calm și a continuat sa se adreseze telespectatorilor, cerandu-le scuze ca trebuie sa intrerupa programul: „Dupa cum va puteti da seama, avem alarma de incendiu. Ati auzit-o si inainte de stirea anterioara si se aude si acum. Nu stim…

- Urmareste aceste semnale de alarma si daca le-ai sesizat in relatia ta, e timpul sa iei o decizie foarte importanta. Simti nevoia sa rescrii sms-urileAi senzatia ca scrii pentru cel mai important ziar din tara atunci cand vrei sa-i trimiti un mesaj jumatatii tale. Scrii, stergi,…

- Albirea parului nu e doar un semn al imbatranirii. Aceasta cauza poate ascunde afectiuni extrem de grave. Se poarta parul gri, inspirat de trendul granny hair, dar și cosițele albe ca neaua, tendința la care a dat naștere nimeni alta decat Daenerys Targaryen, Mama Dragonilor din celebrul serial „Urzeala…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, miercuri, ca i-a dat „semnale” presedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el aratand ca e posibil sa detina informatii importante si mentionand ca la niciun porc taiat de el nu a participat Kovesi.

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica (PSD), sustine ca Romania si-a asumat niste angajamente la aderarea in Uniunea Europeana care trebuie respectate, nefiind vorba despre niciun ”atac la suveranitatea Romaniei”. Chirica sustine ca in acest moment, situatia Romaniei este mai rea decat a Poloniei."Situatia…

- Deși mergi pe ideea ca starea de oboseala dimineața este din cauza orelor insuficiente de somn, trebuie sa știi ca specialiștii de la health24.com vin sa contrazica aceasta idee, susținand faptul ca anumite obiceiuri și greșeli pe care le faci dimineața sunt responsabile cu starea ta de peste zi.…

- Politia municipiului Falticeni a fost sesizata duminica dimineata despre disparitia unui autoturism de pe o strada din oras. Alarma s-a dovedit a fi falsa pana la urma, dupa ce proprietarul a recunoscut ca uitase unde isi parcase cu o seara inainte masina, din cauza bauturilor alcoolice pe care le…

- Daca in anul 2010 in Romania s-au inregistrat 35.493 cazuri noi de boli tiroidiene, in 2016 au fost depistate de trei ori mai multe. Cu toate acestea, romanii nu merg la control, pentru ca sunt obisnuiti sa nu se simt bine si nu considera...

- La conferința de presa de dupa meciul cu FCSB, 0-2, Gica Hagi a avut din nou o recție dura și a criticat faptul ca nu se investește in sport și a spus ca fotbalul romanesc este intr-o situație dificila, cerand sa fie bugete importante la nivelul juniorilor. "Iți vine sa plangi cand vezi ce e in ligile…

- Un incendiu de proportii a izbucnit in aceasta noapte la sonda de gaz din Moftinu Mare, judetul Satu Mare, informeaza ISU Satu Mare. La fata locului intervin 29 de subofiteri, 5 ofiteri. Se actioneaza cu 7 autospeciale de stingere, o autoscara de lucru la inaltime si este prezent un echipaj medical…

- Managerul Institutului "Matei Balș", Adrian Streinu-Cercel a declarat marti, la o conferința de specialitate organizata de Fundația "Prof. Dr. Matei Balș" și Academia Romana, ca trei sferturi dintre cei infectați cu virusul hepatitic C nu știu acest lucru, noteaza...

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa ii identifice pe membrii familiei și orice colaboratori cunoscuți ai lui Akayed Ullah, barbatul bengalez despre care Washingtonul susține ca a produs luni o deflagrație in Times Square din New York, transmite Reuters. Șeful poliției din…

- Consiliul Fiscal il contrazice pe premierul Mihai Tudose cu privire la bugetul pe 2018 și spune ca scenariul macroeconomic pe care se bazeaza acesta "este mai degraba optimist", spunand ca "balanța riscurilor este inclinata spre evoluții mai puțin favorabile celor luate in calcul".Consiliul…

- O deflagratie a trimis pe mana medicilor o femeie si un barbat si a produs pagube insemnate intr-un apartament dintr-un bloc cu 10 etaje in care s-a produs explozia. Bubuitura care a tulburat linistea unui imobil aflat pe Aleea Parcului, din Onesti, s-a auzit joi dimineata. Au fost chemate ajutoare,…

- Dezbaterile pe Legea 304/2004 au fost reluate, joi, in comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache, principalul punct fiind infiintarea unei directii speciale de investigare a magistratilor. Deputatul PNL Catalin Predoiu a acuzat insa faptul ca Uniunea Nationala a Judecatorilor (UNJR) a…

- Fostul premier Dacian Ciolos a recunoscut și oficial vizita facuta in SUA, dupa ce știri pe surse a dezvaluit ca acesta a efectuat o vizita secreta, chiar de Ziua Nationala, in Statele Unite ale Americii. Intalnirea evocata de Ciolos ridica insa semne de intrebare, ea avand loc, potrivit acestuia, in…

- Copiii din Ghouta de Est, regiune controlata de rebeli si aflata sub asediu la periferia capitalei Damasc, se confrunta in prezent cu cea mai grava criza de malnutritie din Siria de la inceputul razboiului in 2011, a anuntat miercuri UNICEF, relateaza AFP. 'Un studiu efectuat in Ghouta de Est la…

- Ozana Barabancea face o dezvaluire cu care da totul peste cap! Vedeta, prezenta si ea la ultimul eveniment la care a luat parte Stela Popescu, spune acum ce s-a intamplat in seara respectiva. Conform spuselor Ozanei Barabancea, in timpul evenimentului s-a declansat alarma si niciunul dintre ei nu a…

- O puternica explozie care s-a produs duminica intr-un mare oras-port din estul Chinei a facut numeroase victime, a informat televiziunea de stat, citand autoritatile locale, fara sa anunte deocamdata vreun bilant uman, relateaza AFP. Vezi și: SONDAJ - Vesti pentru Klaus Iohannis. Cine l-ar…

- Boala Alzheimer este cea mai comuna cauza a dementei. Este vorba de un proces degenerativ care loveste progresiv celulele cerebrale, provocand acel cumul de simptome care sunt cunoscute sub numele de dementa, adica declinul progresiv al personalitatii si a vietii relationale. Deocamdata nu exista o…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, a criticat, joi, decizia Comisiei speciale parlamentare pe legile Justitiei de abrogare a prevederii potrivit careia presedintele Romaniei putea refuza o data numirea magistratilor, sustinand ca in acest fel s-a rupt echilibrul dintre Presedintie…

- Sociologul Alfred Bulai a comentat prevederile legislative care dau posibilitatea poliției de a aplica amenzi chiar și de 850 de euro pentru contravenții precum plimbarea cațelului pe locul din dreapta fața, pentru geamuri fumurii, cauciucuri murdare sau aruncarea gumei de mestecat pe geam. Alfred…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a averitzat luni ca are semnale din ce in ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis din dorinta de a-i salva pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu Tariceanu "de consecintele faptelor lor".

- Au fost momente de panica la Stefanesti. Linistea unei seri de sambata a disparut in momentul in care un sofer de 20 de ani a ajuns cu masina intr-o teava de gaze. Scurgerile erau unele puternice, asa ca s-a luat decizia ca oamenii sa fie indepartati pe o dsitanta de 200 de metri. Reprezentantiifirmei…

- Vibratiile provocate de mii de fani din Lima care au sarbatorit golul marcat de Farfan, in minutul 27, au declansat o alarma pe principala aplicatie locala de detectare a seismelor, a anuntat presa locala. Reprezentativa statului Peru a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), formatia…

- Iohannis: Raportul Comisiei Europene reprezinta un serios semnal de alarma Presedintele Klaus Iohannis considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare în domeniul justitiei si luptei împotriva coruptiei reprezinta un serios semnal de alarma de care…

- Mai mult de 15.000 de oameni de știința din 184 de țari au semnat un apel împotriva degradarii catastrofale a mediului, într-o inițiativa de o amploare fara precedent, informeaza Le Monde și Europe1.

- Scandalurile pe tema cainilor fara stapan par sa nu mai conteneasca la Urziceni. In timp ce cetațenii municipiului organizeaza proteste prin care reclama indiferența autoritaților fața de problema maidanezilor, Prefectura Ialomița trage un semnal de alarma și explica faptul ca incercarea administrației…

- Pompierii de la SVSU Gherla și de la Detașamentul din Dej au intervenit joi la amiaza la gara, dupa ce s-a anunțat o conducta de gaz fisurata, dupa ce a fost lovita de o mașina. Alarma s-a dat la orele amiezei și in Piața Unirii au intervenit pompierii, intrucat exista pericolul unei explozii. A sosit…

- Pompierii au intervenit in cursul acestei nopți (8 spre 9 noiembrie) pentru asigurarea zonei in vederea preintampinarii producerii unei explozii in urma avarierii unei instalații de alimentare cu gaz. Totul s-a intamplat pe strada Ștefan cel Mare din Satu Mare. Incidentul s-a produs in urma unui accident…

- Sorin Dragoi și-a depus demisia din funcția de președinte de la ACS Poli Timișoara. Va ramane la club pana la 1 ianuarie 2018. Vicepreședintele clubului, Radu Birlica, a comentat plecarea fostului candidat pentru șefia LPF. Deocamdata primarul Nicolae Robu n-a facut vreo propunere pentru a-l inlocui…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a transmis un mesaj voalat premierului Mihai Tudose, afirmand ca nu stie daca „cursa contra-cronometru este cea mai productiva”, cu referile la pachetul noilor masuri fiscale ale PSD.

- Peste 150 de salvatori și pompieri cu 40 unitați de tehnica din sudul țarii au fost ridicați pe alarma in aceasta noapte. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au fost solicitați pentru a se prezenta neintarziat la ora 02.00 dimineața, iar dupa ce a fost efectuata revista de front…

- Intr-o simpla seara de joi din august, peisajul Micului Paris s-a schimbat radical. O armata de cavaleri si domnite imbracate in alb marsaluiau in centrul Capitalei spre evenimentul pe care parizianul Francois Pasquier l-a transformat intr-un fenomen global, Le Diner en Blanc.

- Magneziul se afla printre patru cele mai importante microelemente pentru organism. Cele mai des intalnite simptome cauzate de lipsa de magneziu sunt constipația, oboseala, pierderea poftei de mâncare, crampe musculare și amorțeli în membre, tulburari de somn,

- Pompierii prahoveni intervin, marti seara, in gara Breaza Nord, pentru asigurarea masurilor specifice la un vagon incarcat cu nitrat de amoniu din care iese fum, populatia urmand sa fie evacuata pe o raza de aproximativ 800 de metri. (Agerpres/FOTO arhiva ziare.com)

- România n-a iesit înca din epidemia de rujeola si se îndreapta rapid spre o alta posibila epidemie. De rubeola! Boala poate duce rapid la deces sau poate produce malformatii la copiii nenascuti, daca mamele se îmbolnavesc în timpul sarcinii. Specialistii…

- Ihor Mosiychuk, parlamentar din partea Partidului Radical, se numara printre cele trei persoanele ranite in urma unei explozii care s-a produs miercuri seara la Kiev, a anuntat un oficial din cadrul Ministerului de Interne, care a precizat ca o a patra persoana a decedat in urma ranilor suferite. Formatiunea…

- Românii ignora creșterea Robor și continua sa ia credite mai mari decât le permit veniturile lunare. Iar ultimele cifre furnizate de Banca Naționala a României arata cresteri spectaculoase într-un singur an. În acest context, economistii…

- Ulcerul este o afectiune la nivelul stomacului, tot mai des intalnita, principala cauza pentru care apare fiind dezechilibrul sucurilor digestive. Poate fi extrem de dureros si greu de ignorat odata ce ai dezvoltat unul. Netratat, poate provoca sangerari si complicatii grave. Daca prezinti mai multe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe unele drumuri din judetele Cluj, Salaj si Bistrita-Nasaud, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata. Astfel, polițiștii recomnada conducatorilor auto sa ruleze cu viteza adaptata si sa foloseasca…

- 12 persoane au fost ranite in explozia unei bombe la trecerea unui vehicul de poliție marți la Mersin, un important oraș port in sudul Turciei, informeaza Reuters și AFP, citand canale de televiziune și agenții de presa turce. Potrivit agențiilor ...