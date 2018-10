Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata si cateva zeci au fost ranite, miercuri, intr-o explozie produsa la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, au anuntat agentii de presa ruse, scrie agerpres.ro.

- O explozie puternica a avut loc in timpul nopții de sambata spre duminica, cel puțin trei persoane pierzandu-și viața. The post Explozie devastatoare intr-un bloc. Sunt cel puțin 3 morți și mai mulți raniți (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Cel putin 50 de persoane au decedat, iar alte o suta au suferit arsuri serioase dupa ce o autocisterna a intrat sambata in coliziune cu un alt vehicul in Republica Democratica Congo, informeaza agentia Reuters.

- Echipele de salvare au continuat vineri sa caute supravietuitori pe locul uriasei alunecari de pamant din centrul Filipinelor care a provocat moartea a cel putin 22 de persoane, potrivit unui nou bilant.

- Echipele de salvare continua sa caute zecile de persoane care sunt in continuare date disparute dupa incendiile de vegetatie din zona Atenei, iar autoritatile au anuntat ca vor ajuta cu bani persoanele afectate de aceasta calamitate, informeaza site-ul cotidianului Ekathimerini.

- O explozie puternica s-a produs duminica, in apropiere de aeroportul din Kabul, tocmai cand generalul si liderul militar Abdul Rashid Dostum parasea aeroportul, a declarat purtatorul de cuvant al generalului, relateaza AFP.

- Cel puțin 14 persoane au murit, iar alte 50 au fost ranite intr-o explozie puternica provocata de un kamikaze la aeroportul din Kabul, tocmai cand vicepreședintele afgan Abdul Rashid Dostum s-a intors in țara dupa un an de exil in Turcia, relateaza Reuters. Generalul Abdul Rashid Dostum a scapat nevatamat.

- O explozie puternica s-a produs duminica, in apropiere de aeroportul din Kabul, tocmai cand generalul si liderul militar Abdul Rashid Dostum parasea aeroportul, a declarat purtatorul de cuvant al...