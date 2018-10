Explozie atomica in Belgia Sub acest titlu, o informatie falsa a anuntat, in noaptea de vineri 28 septembrie-sambata 29 septembrie un accident nuclear la centrala din Tihange din orasul Huy (Valonia). Informatia era prezentata ca provenind de pe site-ul multimedia RTL Info, pagina si logo-ul find perfect imitate de un pirat informatic. Departe de a constientiza un fake-news, vestea […] Explozie atomica in Belgia is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

