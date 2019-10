Explozie a numarului de spectatori la teatru, in 2018. Fara bani pentru noi premiere, cresterea se va opri Aproape 79% din romanii de peste 16 ani nu participasera in 2015 (singurul an pentru care Eurostat detine date comparative detaliate) la nici macar un spectacol de teatru dramatic, concert simfonic, spectacol de opera, balet etc..



Media europeana la acest indicator a fost de 57,2%, iar Bulgaria era singurul stat membru cu o contraperformanta ce o depasea usor pe cea a Romaniei - 80%.



Datele indica insa o crestere spectaculoasa a apetitului pentru astfel de spectacole, cu recorduri de participare inregistrate anul trecut la aproape toate aceste genuri.



Explozie a numarului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- În primele 7 luni din acest an s-au înregistrat 65.558 de casatorii, cu aproape 9.000 mai puține decât în perioada similara din anul trecut, arata datele transmise marți de Institutul Național de Statistica. De asemenea, numarul copiilor nascuți a scazut cu peste 12.000, amplificând…

- Comisarul european propus de Polonia a mai spus ca va pune fermierul in centrul politicilor sale in mandatul de cinci ani care incepe in noiembrie si va face din fermele de familie un factor de progres. In timpul audierii sale de catre Parlamentul European, care a avut loc marti, Wojciechowski a…

- In agricultura, silvicultura si pescuit, in randul statelor din estul si sudul Uniunii Europene, 27 de regiuni diferite au raportat in 2016 un procent de angajati de cel putin trei ori mai ridicat decat media UE de 4,5%, inclusiv cinci din sase regiuni din Bulgaria, opt din 13 regiuni din Grecia, sase…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul doi din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).In trimestrul…

- Mai precis, preturile la carne in Romania si Polonia sunt cu 37 de procente sub media UE. Preturi scazute la carne se gasesc si in Bulgaria (36- sub media UE), Lituania (29-) si Ungaria (25-). In contrast, cele mai mari preturi la carne din UE se inregistrau in Austria, cu 46- peste pretul mediu din…

- Premierul Viorica Dancila susține ca cifrele publicate de INS și Eurostat arata o creștere economica de 4,8% pentru Romania și susține ca este rezultatul programului de guvernare al PSD.”Vin in continuare vești bune din domeniul economic. Cifrele publicate de INS și Eurostat arata ca Romania…

- Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana (UE) cand vine vorba de numarul biciclistilor care au decedat in accidente rutiere raportat la totalul populatiei, cu 10 decese la un milion de locuitori in anul 2017, la polul opus situandu-se Cipru si Luxemburg cu niciun deces, arata datele publicate…

- La polul opus se situeaza Cipru si Luxemburg cu niciun deces, arata datele publicate marti de Eurostat. Media la nivelul UE este de 3,9 decese la un milion de locuitori. De asemenea, datele Eurostat mai arata ca rata de decese în rândul pietonilor în cazul accidentelor rutiere este…