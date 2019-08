Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 16 persoane banuite de trafic de droguri de risc au fost aduse la audieri, marti, in urma unor perchezitii domiciliare realizate de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate, sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T, au informat reprezentantii IPJ Valcea. Potrivit…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Vama Veche au descoperit un autoturism marca Jaguar, in valoare de 88.000 de lei, cautat de autoritatile din Marea Britanie. In data de 04.08.2019, la Punctul de Trecere al Frontierei Vama Veche s a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Patru barbați au probleme cu legea dupa ce mașina in care se aflau a fost oprita in trafic de polițiștii hunedoreni. „In data de 29.07.2019, in jurul orei 2.30, polițiștii din cadrul Politiei Stațiunii Geoagiu au oprit in trafic, pe DJ 705, in localitatea Bozeș, un autoturism care se deplasa in direcția…

- Un barbat din București a fost reținut și s-a ales cu dosar penal pentru ultraj dupa ce a aruncat cu pietre in mașina Poliției. Potrivit IPJ Brașov, joi dupa amiaza, in jurul orelor 17.40, pe DN 1, la km 144, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Predeal au oprit in trafic, pentru control, un barbat…

- O captura complet neobișnuita au facut polițiștii de frontiera din Galați. Patru kilograme de pietre de chihlimbar au fost depistate ascunse intr-un autoturism de teren condus de un moldovean. Acesta transporta pietrele semiprețioase in Turcia, pentru a le vinde. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Politistii din Bucuresti au oprit in trafic o masina in care au gasit 100.000 de tigarete de contrabanda, provenite din spatiul extracomunitar. Soferul a fost initial dus la audieri, ulterior fiind plasat sub control judiciar. Masina si tigarile au fost confiscate, conform News.ro.Citește…

- Polițiștii din Campeni au recuperat bunurile sustrase dintr-un magazin din Vadu Moților de catre persoane care se indreptau, cu un autoturism, spre județul Cluj. O femeie, ocupanta a autoturismului, le-a spus polițiștilor ca ea a furat și ca celelalte persoane nu știau de fapta sa. Potrivit IPJ Alba,…

- Judecatorii ICCJ sunt asteptati sa dea verdictul in dosarul in care actualul secretar general al Guvernului, Toni Grebla, e acuzat de trafic de influenta si de constituirea unui grup infractional organizat, informeaza Antena3. Acesta a fost gasit nevinovat in prima instanta, insa procurorii DNA au…