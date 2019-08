Stiri pe aceeasi tema

- Explozia unui camion-cisterna sambata in Tanzania s-a soldat cucel puțin 100 de morti si 65 de raniti, in contextul in care multe dintre victime incercau sa sustraga titei din vehiculul care fusese implicat intr-un accident, a transmis postul de radio de stat TBC Taifa, citat de Reuters.Explozia…

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, transmite Reuters, citat de Agerpres. Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si sase civili au ranit peste 140 de persoane, conform unor oficiali guvernamentali.