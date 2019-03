Explozia unei uzine chimice a provocat un cutremur în China Explozia a avut loc in orasul Yancheng, in provincia Jiangsu (estul Chinei), a declarat municipalitatea. O inregistrare video postata pe retele de socializare si de catre mass-media chineze arata de la locul exploziei o minge de foc imensa, de cativa zeci de metri inaltime.



Agentia de presa chineza Xinhua a relatat ca o explozie a avut loc intr-o fabrica din Yancheng si a adaugat ca deflagratia a provocat un numar necunoscut de victime.



Explozia s-a produs in jurul orei locale 14:50 (06:50 GMT) intr-o uzina a companiei Tianjiayi Chemical, situata in orasul Yancheng, la aproximativ… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața și 30 au fost ranite grav, joi, intr-o explozie puternica produsa intr-o uzina a companiei Tianjiayi Chemical, in orasul Yancheng din provincia Jiangsui, au anuntat autoritatile chineze. Explozia a avut loc la ora locala 14:48. Dupa explozie, servicii de…

- Agentia chineza de stat Xinhua a publicat o versiune in limba engleza a unui videoclip de muzica rap, pe 4 martie, promovand doua evenimente importante ale anului, Congresul National al Poporului (NPC) si Comitetul National al Conferintei Consultative Politice a Poporului Chinez (CPPCC), cunoscute sub…

- Un numar de 70 de civili au fost ucisi sau raniti in total marti in estul Siriei in cursul unui atac aerian al fortelor aflate sub comanda SUA, a relatat televiziunea de stat siriana, citata de Xinhua. Potrivit sursei, loviturile aeriene au vizat o tabara pentru persoane stramutate in…

- Bilantul inundatiilor, alunecarilor de teren si furtunilor care au afectat provincia indoneziana Sulawesi Central a ajuns duminica la 68 de morti si 47 de raniti, a informat Agentia de gestionare a dezastrelor, citata de Xinhua. Circa 3.400 de persoane au fost evacuate in urma ploilor abundente, insotite…

- Producatorul de armament Norinco, o companie chineza de stat, a postat pe site-ul sau o inregistrare video care arata, timp de cateva secunde, lansarea unei bombe. Aceasta se prabuseste peste o preerie, producand o uriasa minge de foc si nori de fum negru.Pe retelele sociale, agentia oficiala…

- Sonda lunara Chang’e-4 – numita astfel dupa zeita Lunii in mitologia chinezeasca – a fost lansata in decembrie, de la baza spatiala Xichang, din sud-vestul Chinei. Chang’e-4 a ajuns joi pe partea nevazuta a Lunii si a trimis deja o prima imagine satelitului…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), germanul Thomas Bach, a constatat un interes crescand pentru organizarea Jocurilor Olimpice de iarna din 2030 si a Jocurilor Olimpice de vara din 2032, relateaza agentia DPA. ''Nu am demarat inca faza de candidatura pentru aceste doua editii…

- Apararea antiaeriana a armatei siriene a intrat in actiune marti impotriva unor "tinte inamice" in apropiere de Damasc, a relatat agentia oficiala Sana, preluata de AFP, conform agerpres.ro. Televiziunea de stat a difuzat o informatie similara, dar niciun dintre cele doua media nu a precizat…