- Nu au reusit sa se mute in noua lor locuinta, ca deja s-au pomenit cu o anexa ilegala in curte. Locuitorii unui bloc proaspat construit, de pe strada Podgorenilor, din Capitala se plang ca vecinul lor si-a largit locuinta din contul curtii comune, ba mai mult si-a instalat si

- Problema ambuteiajelor de pe strada Calea Orheiului din Capitala ar putea fi, in sfarsit, solutionata. In doar cateva luni, la intersectia acestei artere cu strada Studentilor ar urma sa fie construite doua bretele rutiere cu scopul de a fluidiza traficul.

- Mirosul urat din Capitala care a pus stapanire in ultimele zile a devenit inspirație și motiv de gluma pentru mai multe persoane.O ilustrata creata de Art of Alex Buretza a devenit rapid virala pe internet și a primit sute de like-uri.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat, vineri dimineața, ca, dupa explozia la o fabrica de prefabricate din Capitala, unul dintre cei trei raniți are arsuri foate grave, de peste 90% pe corp, și a fost dus la Spitalul Floreasca. "Explozia a dus la decesul unei…

- O femeie a murit si alte trei persoane s-au ales cu arsuri, vineri, dupa ce un utilaj a explodat la o fabrica de prefabricate din bulevardul Preciziei din Capitala. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere, o autoscara si o descarcerare. De asemenea, au intervenit patru ambulante si…

- Liceul Teoretic "George Meniuc" din sectorul Rașcani al Capitalei risca sa intre in plin an scolar in toiul reparațiilor. Desi au mai ramas doar doua saptamani, pana la 1 septembrie, nici jumatate din lucrarile planificate, nu au fost executate.

- Un tanar a fost prins in timp ce incerca sa sparga un automobil parcat in curtea unui bloc din Capitala. Dupa ce a fost transportat la inspectorat, suspectul, care era in stare de ebrietate, nu a ezitat sa se dea in spectacol in fața polițiștilor.

- Incident de groaza in Capitala. Un copil de patru ani a cazut de la etajul șase al unui bloc de locuit de pe strada Florilor, sectorul Rașcani al Capitalei. Politia și ambulanța se afla la fata locului si urmeaza sa stabileasca toate circumstantele producerii incidentului.