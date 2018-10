Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ultimelor informații oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, în urma deflagrației care s-a produs sâmbata seara într-un bloc de locuit din sectorul Râșcani al Capitalei, au murit trei persoane. Este vorba despre un barbat de 77 de ani, doua femei…

- La Institutul de Medicina Urgenta, in Sectia reanimare, ramane internata o tanara de 33 de ani, care a avut de suferit in deflagratia produsa sambata seara intr-un bloc locativ din sectorul Rascani al Capitalei.

- Angajații IGSU au stabilit ca explozia a afectat apartamentele de la etajele 14,15,16,17 din scara Nr. 6 a blocului. In procesul de cercetare, salvatorii și pompierii au depistat doua cadavre inclusiv și trupul neinsuflețit al unui minor. Corpurile neinsuflețite au fost gasite la etajul 14. Salvatorii…

- Trei persoane, inclusiv un copil, au murit, iar noua au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce in blocul unde locuiau a avut loc o explozie puternica. Totul s-a intamplat noaptea trecuta, in jurul orei 23, intr-o cladire cu 21 de etaje de pe bulevardul Moscova.

- Cele trei persoane decedate in explozia din sectorul Rascani sunt un barbat de 77 de ani, care a murit la Spitalul de Urgenta, un copil si o femeie, ale caror cadavre au fost gasite sub daramaturi.In urma deflagratiei, alte sapte persoane, inclusiv un pompier, au fost ranite, conform informatiilor…

- Noi detalii despre deflgrația ce a avut loc in aceasta seara in jurul orei 22:42. Mai multe apartamente au fost avariate, la etajul 15, 16 și 17, iar cinci locatarii blocului au fost evacuați. Un pompier a fost grav ranit, peste acesta a cazut o plaga de beton. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA…

- (update 02:35) In urma ședinței comisiei pentru situații excepționale s-a constatat ca in urma exploziei trei persoane au decedat. O femeie și un minor care la moment inca se afla sub daramaturi. A treia victima este un barbat ce a decedat la Spitalul de Urgența. De asemenea, prima ipoteza a izbucnirii…

- O femeie in varsta de 34 de ani, din localitatea Focuri, judetul Iasi, a fost dusa de urgenta la spital duminica dimineata, dupa ce a fost muscata de un sarpe in gradina, unde culegea iarba pentru a hrani animalele, transmite corespondentul MEDIAFAX.Medicii declara ca femeia a fost muscata…