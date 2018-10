Stiri pe aceeasi tema

- Sâmbata seara, în sectorul Râșcani al Capitalei, într-o cladire cu 20 de etaje, situata pe adresa bd. Moscova 11/5, s-a produs o explozie. În urma deflagrației au fost distruse total patru apartamente. © Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgența…

- Potrivit ultimelor informații oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, în urma deflagrației care s-a produs sâmbata seara într-un bloc de locuit din sectorul Râșcani al Capitalei, au murit trei persoane. Este vorba despre un barbat de 77 de ani, doua femei…

- Patru etaje, distruse. Familii ramase fara adapost. Imaginile aparute, astazi, pe rețele de socializare reflecta ceea ce practic nu a mai ramas din locuințele oamenilor. In acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI continua neintrerupt operațiunele de cautare–deblocare in urma…

- O femeie in varsta de 75 de ani, din orasul Darabani, a ajuns, miercuri dimineata, la spital cu arsuri pe fata si maini in urma unei explozii care s-a produs in bucataria din locuinta proprietate personala, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu.…

- CHIȘINAU, 22 aug – Sputnik. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari, a oferit mai multa informație cu privire la accidentul care s-a produs în dimineața zilei de miercuri în raionul Ștefan Voda, în urma caruia au decedat trei persoane, iar un copil…

- CHIȘINAU, 22 aug – Sputnik. Salvatorii au fost chemați de urgența pentru a interveni la efectuarea lucrarilor de descarcerare în urma accidentului grav, care s-a produs pe traseul R-30, km 54. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:30. Potrivit informațiilor…

- Salvatorii instaleaza in cele cinci sectoare ale Capitalei, dar si in municipiile Balti, Cahul si Comrat corturi in care trecatorii se vor putea feri de soare. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, corturile anticanicula vor lucra zilnic de la ora 11.00 pana la 18.00. Acestea…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI s-a alaturat Campaniei Naționale lansate de Inspectoratul General de Poliție in parteneriat cu Asociația Obșteasca Terra Valahia și alte organizații cu genericul "Copil Școlarizat – Copil Protejat".