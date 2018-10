Stiri pe aceeasi tema

- Peste 12.500 de persoane au fost evacuate dupa o serie de explozii careau avut loc intr-un depozit de muniții din nordul Ucrainei, al șaselea astfel de incendiu in trei ani, autoritațile evocand un nou posibil "sabotaj" dinspre Moscova.

- Localnicii din Toplita (Harghita) au gasit in aceasta dimineata, la patru metri adancime, mai multe lazi pline cu grenade neexplodate. La fata locului au fost trimise doua autospeciale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.

- Accident aviatic in regiunea Chernihiv din Ucraina. Un pilot aflat in stare de ebrietate a urcat la bordul unui elicopter si a lovit mai multe linii de electricitate, iar in cele din urma a efectuat o aterizare de urgenta pe un camp.