Peste 90 de persoane au intrat in contact cu "pacientii expusi la radiatii" care au fost spitalizati intr-o clinica din regiunea Arhanghelsk si mai multi oameni ar putea sa se fi aflat in zona de risc, dupa explozia produsa la 8 august pe o platforma maritima langa Severodvinsk (regiunea Arhanghelsk, in nordul Rusiei) in timpul testarii unui dispozitiv destinat sa propulseze o racheta (balistica sau de croaziera), informeaza joi antena rusa a BBC, ai carei reporteri au stat de vorba cu medici de la aceasta institutie spitaliceasca. Administratia din Severodvinsk a comunicat despre o crestere scurta…