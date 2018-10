Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de stat TASS sustine ca deflaratia a fost cauzata de un dispozitiv improvizat iar autoritatile ruse vorbesc despre un atac terorist. Initial RIA Novosti scria ca explozia ar fi fost cauzata de o scurgere de gaz. Aproximativ 40 de persoane au fost ranite, a precizat agentia de presa rusa, citand…

- Autoritatile de la Kremlin au afirmat miercuri ca una dintre versiunile luate in considerare in cazul exploziei produse la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, in care cel putin zece persoane si-au pierdut viata, este cea a unui atac terorist, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Initial…

- Autoritatile de la Kremlin au afirmat miercuri ca una dintre versiunile luate in considerare in cazul exploziei produse la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, in care cel putin zece persoane si-au pierdut viata, este cea a unui atac terorist, relateaza Reuters. Initial s-a…

- O explozie produsa miercuri la o scoala din orasul Kerci, din Peninsula Crimeea, a fost cauzata de un dispozitiv explozibil care nu a fost inca identificat, a anuntat agentia RIA Novosti, care citeaza Comitetul national de combatere a terorismului, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.In explozie…

- O explozie produsa miercuri la o scoala din orasul Kerci, din Peninsula Crimeea, a fost cauzata de un dispozitiv explozibil care nu a fost inca identificat, a anuntat agentia RIA Novosti, care citeaza Comitetul national de combatere a terorismului, relateaza Reuters. In explozie au fost ucise 10 persoane…

- Senatorii rusi au aprobat miercuri impopulara reforma a pensiilor, in timp ce Kremlinul a precizat ca presedintele Vladimir Putin ar urma sa semneze in curand acest text ce a provocat o nemultumire puternica in tara, relateaza France Presse. "Atunci cand aceasta lege va ajunge la presedinte, ne putem…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a trimis o invitatie oficiala liderului nord-coreean, Kim Jong-un, pentru a vizita Rusia, conform consilierului de la Kremlin, Yuri Ushakov. El a precizat ca nu exista alte planuri mai detaliate privind o intalnire a celor doi, scrie Reuters. Conform…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan in marja summitului tripartit privind Siria, care este "in curs de pregatire la Teheran", a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. Potrivit presei turce, summitul dintre…