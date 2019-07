Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au declinat catre Direcția Naționala Anticorupție dosarul in care se faceau cercetari fața de șefi ai Universitații ”Titu Maiorescu” pentru divulgarea subiectelor la examenul de licența de la Facultatea de Drept de anul acesta. Informația a…

- Aproximativ 40 de kilograme de cocaina au fost descoperite in avionul care urma sa-l transporte, din Spania catre Summitul G20 din Osaka, pe presedintele brazilian Jair Bolsanaro. In urma incidentului, un ofiter militar din staff-ul prezidential a fost arestat, anunța mediafax. Descoperirea a fost facuta…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. UPDATE Biroul Electoral Central anunta ca prezenta la vot, duminica, la ora 13.00, in cadrul alegerilor…

- Ministrul afacerilor externe din Madagascar, Naina Andriantsitohaina, a declarat pentru “Libertatea”, ca fugarul Radu Mazare nu a evadat, fiind in continuare in custodia autoritaților malgașe. “Nu e adevarat ca Radu Mazare a evadat!”, a spus Andriantsitohaina. “Cetațeanul roman e in custodia noastra”,…

- Premiera in Justitie pentru pacienti. Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti a fost obligata de judecatori sa deconteze 15.000 de euro unei paciente care s-a tratat la particular dupa ce un spital de stat a refuzat sa o interneze, anunța siteul www.antena3.ro . Pacienta se afla in coma…

- Fostul moderator de televiziune, Rares Bogdan, cap de lista PNL pentru alegerile europarlamentare, este abonat de 14 ani, prin intermediul a doua dintre firmele sale de PR, consultanta si publicitate, la contracte pe banda rulanta din bani publici de la Primaria Cluj Napoca, condusa de actualul sau…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca refuza toate cele trei propuneri de ministri venite de la Viorica Dancila, pentru ministerele Fondurilor Europene, Romanilor de pretutindeni si Justitiei. ”Suntem in fața unei remanieri pe care am refuzat-o. Parlamentul incearca o restructurare, vom vedea daca…