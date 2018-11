Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost transportate la spital, a anuntat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), potrivit Agerpres. Printre acestea si un tanar de 27 de ani, in stare grava, cu arsuri pe 75- din corp, care urmeaza sa fie adus la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, cu un elicopter SMURD.

- Vlada, Gabriela, Carmen și Cristina sunt cele 4 pretendente atragatoare care vor incerca sa-i cucereasca inima burlacului Ștefan Hamza, el, la randul lui, confruntanu-se cu provocarea de a reuși sa ia cea mai buna decizie

- O mireasa din Lugoj a ajuns la spital in coma alcoolica. Evenimentul fericit din viața ei s-a transformat intr-o poveste bahica, iar medicii au fost nevoiți sa intervina pentru ca urmarile sa nu fie tragice. Mireasa și-a petrecut noaptea nunții intr-o rezerva a spitalului, sub supraveghere medicala,…

- Interventie de urgenta a salvamontistilor pe Transalpina! Noua turisti au ramas blocati intreaga noapte pe soseaua acoperita cu polei. Au intrat pe drum la orele serii, desi existau avertismente clare ca acesta este inchis dupa ce se intuneca.

- In noptile toride ale lunii august constantenii au iesit la plimbare in Parcul de la Primarie. Si bine au facut. Fantanile din parc sunt luminate in culorile curcubeului, spre bucuria celor mici care se plimba cu bicicletele printre culoarele de lumini. ...

- Cea de-a treia zi consecutiva de proteste la Cluj s-a finalizat la miezul noptii. Un clujean si-a instalat cortul pe strada, in fata Prefecturii, cu gandul sa ramana acolo pana dimineata, cand va veni la serviciu prefectul judetului, cu care vrea sa vorbeasca. Dimineata, a fost primit de prefect.