Stiri pe aceeasi tema

- Dani Alves a stabilit un nou record in lumea fotbalului, devenind jucatorul cu cele mai multe trofee caștigate, dupa ce PSG s-a impus sambata seara in finala Cupei Ligii Franței. Echipa din Capitala a invins-o categoric pe Monaco in ultimul act al competiției, cu scorul de 3-0, iar acest succes reprezinta…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, joi, ca Guvernul va aproba un ajutor de urgența de 225.000 de lei pentru sprijinirea familiilor cetațenilor romani afectați de explozia de la uzina chimica din Kralupy nad Vltavou, Republica Ceha.

- Kiko Matthews demonstreaza unei lumi intregi ca este o invingatoare. Dupa ce a invins cancerul, britanica a doborat un record, devenind cea mai rapida femeie care traverseaza Atlanticul, vaslind.

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), condusa de ministrul Natalia-Elena Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile cetatenilor romani care au decedat in incidentul de la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou.

- Emisiile de dioxid de carbon rezultate din arderea combustibililor fosili au atins, anul trecut, un nivel record de 32,5 gigatone, din cauza cresterii cererii de energie la nivel global si a scaderii ritmului de eficientizare ale producerii si consumului de energie, conform unui anunt dat publicitatii…

- Dobanzile sunt atat de mici, incat deponenții risca sa piarda bani in loc sa ii caștige. Cine pune azi doua mii de lei intr-un depozit bancar va retrage, peste un an, cu 50 de lei mai mult, in cel mai bun caz. In cel mai rau, comisioanele, impozitele și inflația il lasa pe deponent cu aproape o suta…

- O explozie la o uzina petrochinica din Cehia a condus la o tragedie! Sunt cel puțin șase morți și mai mulți raniți. Explozia a avut loc joi, in jurul orei 11. Echipele de intervenție se afla la fața locului. The post Tragedie in Cehia, dupa o explozie la o uzina! Sunt cel puțin șase morți appeared first…

- 22 martie, Geneva - Delegatul Republicii Moldova pe langa Organizația Mondiala a Comerțului (OMC), Corina Cojocaru, a prezentat, in cadrul reuniunii Consiliului Municipal al localitații Collonge-Bellerive din cantonul Geneva, Elveția, oportunitațile investiționale și de dezvoltare

- Un pensionar din Iasi a fost condamnat la inchisoare dupa explozia unei bombe pe care o folosea sa taseze pamantul din curte. Alaturi de pensionar, judecatorii din Iasi au condamnat si un vecin al...

- Skoda a livrat 92.800 de mașini catre clienții din toata lumea, in luna februarie a acestui an, cu 14.3% mai multe decat in aceeași perioada din 2017. Este cea mai buna luna februarie din istoria de 123 de ani a constructorului din Mlada Boleslav.

- Americanul Michael Norman a stabilit un nou record mondial in proba de 400 m, cu timpul de 44 sec 52/100, in cadrul Campionatelor universitare americane indoor, sambata, la College Station (Texas). Norman (20 ani) a imbunatatit cu 5/100 precedentul record mondial (44sec57/100) detinut…

- Japonia a precizat ca aceasta miscare va avea un impact major asupra relatiilor bilaterale stranse cele doua tari, in timp ce China a declarat ca este “se opune ferm" deciziei, iar Coreea de Sud a precizat ca va depune o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului.China, care produce…

- Departamentul Politiei din Los Angeles a confirmat luni arestarea barbatului care i-a furat Oscarul actritei Frances McDormand cu prilejul Governor's Ball, petrecerea oficiala organizata de Academia de la Hollywood, precizand ca statueta s-a reintors in mainile fericitei posesoare. Purtatoarea de cuvant…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, joi, ca Uniunea Europeana va lua contramasuri, ca reactie la anuntul SUA cu privire la suplimetarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu, relateaza Politico.eu. „Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului…

- “În perioada 1– 31 decembrie 2017 unitatile de turism în functiune cu minim 10 locuri-pat, au oferit turistilor 4376 camere cu 8994 locuri. În anul 2017 au fost cazati 630.555 turisti, din care 134.086 turisti straini (reprezentând 21,3% din totalul turistilor).…

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Guvernul Romaniei este criticat la Bruxelles chiar de un oficial din familia socialistilor europeni. Eurodeputata Ana Gomes spune ca prin cererea de revocare a sefei DNA, Guvernul Romaniei confirma temerile conform carora incearca sa saboteze lupta anticoruptie. Oficialul european mai atrage atentia…

- Cererea de pasapoarte biometrice a atins un nivel record in Ucraina in 2017, in urma liberalizarii regimului de vize cu Uniunea Europeana, indica datele oficiale publicate vineri. Potrivit unui raport al Serviciului de stat pentru migratie, citat de Xinhua, in 2017 au fost emise 4,033 milioane de…

- Cererea de revocare a șefei DNA scoate oamenii in strada Este anunțat un protest anti-Toader pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. Proteste similare au fost convocate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti si in alte orase din ...

- Vicepremierul Paul Stanescu a reafirmat, joi, ca va demisiona din funcția de ministru al Dezvoltarii Regionale daca va fi inculpat. Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție urmeaza sa decida in 26 februarie daca dosarul in care Paul Stanescu este vizat, alaturi de alte persoane, va fi redeschis,…

- O femeie in varsta de aproximativ 70 de ani a fost grav ranita, suferind arsuri pe 70% din suprafata corpului. Ea a fost dusa initial la spitalul din Codlea, dupa care a fost mutata la UPU Brașov cu arsuri de gradul 2 și 3 pe 70% din suprafața corpului. Explozia a avut loc, din primele informații,…

- Actiunile Amazon au depasit pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand in timpul sedintei de tranzactionare de miercuri un avans de 2,4%, la nivelul record de 1.503,49 dolari, transmit CNBC Bloomberg, citat de Agerpres.

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza Agerpres.ro Cererea…

- Un barbat de 37 de ani a murit, sambata dimineata, din cauza vitezei ametitoare cu care conducea masina, un autoturism Volkswagen CC. Barbatul, care era singur in masina, nu a mai putut controla vehiculul si a intrat intr un stalp. Masina s a facut praf, iar soferul a murit pe loc, scrie tribuna.ro.Martorii…

- Astazi, 15 februarie, la ședința Consiliului Municipal a fost primita cererea de demisie a primarului. Cererea a fost semnata de Renato Usatii, pe data de 13 februarie. Secretarul Consiliului Municipal, Irina Serdiuc, urmeaza sa aduca la cunoștința Comisiei Electorale Centrale decizia aleșilor poporului.…

- Manchester City s-a impus clar in meciul cu FC Basel, 4-0, in turul optimilor Champions League. Echipa lui Pep Guardiola are 34 de victorii, una in plus fața de intreaga stagiune precedenta. "E excepțional sa bați cu 4-0 in deplasare in optimile de finala", spune antrenorul spaniol. ...

- The commercial exchanges between Romania and the US increased in 2017 by 18.5 percent from 2016, reaching at present 3,149.4 million USD, Romania's Embassy to the US informs, quoting official information released by the US Department of Commerce. In 2017, the trade balance shows that Romania…

- Cladirile de birouri finalizate anul trecut in Bucuresti sunt aproape integral ocupate, cu 90% din spatii deja inchiriate, in acelasi timp fiind create 10.000 de noi locuri de munca, potrivit unui raport CBRE. „Numarul cerintelor noi este in crestere; daca in 2016 si 2017 s-au creat in medie…

- Casa de licitatii Christie's a beneficiat de o crestere cu 26% a vanzarilor sale, care au totalizat 5,1 miliarde de lire sterline (5,8 miliarde de euro) in 2017, gratie unor rezultate bune obtinute in toate regiunile in care opereaza, dar si adjudecarii pentru o suma record a tabloului "Salvator…

- Intrevederea ministrului afacerilor externe, Teodor Melescanu, cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut astazi, 5 februarie 2018, la Bucuresti, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului…

- Mihai Traistariu revine an de an la Eurovision si nu se da batut pana nu castiga competitia. Artistul a marturisit ca este optimist si are incredere in piesa lui, mai ales ca este facuta de trei straini, pe vocea lui.

- Cererea de autovehicule cu propulsie alternativa a continuat sa creasca anul trecut, in Romania fiind inmatriculate 188 vehicule electrice (+154% fata de 2016) si 2039 hibride (+87,2% fata de 2016), potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics a raportat miercuri o crestere de 73% a profitului net pentru trimestrul patru 2017, gratie cererii puternice pentru chipurile sale de memorie si display-uri, transmite AFP. De asemenea, pentru intregul an 2017, compania a realizat un profit net in crestere cu…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a anuntat presedintele...

- Instanta suprema judeca, joi, cererea DNA de redeschidere a unui dosar pe numele vicepremierului Paul Stanescu, care vizeaza fapte din 2010, cauza fiind anchetata anterior de DNA Craiova si inchisa in 2013. Primul termen va avea loc pe data de 25 ianuarie

- Un barbat în vârsta de 43 de ani, din Galați, a fost reținut, dupa ce autoritațile au stabilit ca într-o casa cu doua camere a primit în spațiu, contracost, aproape 1.

- La expoziția ”Fabricat în Moldova”, care va avea loc în zilele de 31 ianuarie-4 februarie 2018 sub patronajul Guvernului, la Centrul Internațional Expozițional „Moldexpo”, și-au anunțat participarea 420 de întreprinderi autohtone. ”Este un numar record.…

- Divizia Vans a Mercedes-Benz a atins un nou record la nivel de vanzari in 2017, depașind in premiera pragul de 400.000 unitați comercializate pe parcursul unui an, potrivit unui anunț al companiei.

- Rusia este din nou cel mai mare exportator mondial de grau, o schimbare care reorienteaza comertul global cu grau in jurul regiunii Marii Negre, amintind de dominatia fostei Uniuni Sovietice...

- Luna decembrie a stabilit un record, in Rusia, cand soarele a stralucit, in total, doar șase minute, in Moscova. Iar in provincia Yakutia, unde se afla cea mai geroasa localitate din emisfera nordica, temperaturile au scazut sub -60 de grade Celsius, scrie BBC News.

- Anul 2017 a fost unul record pentru producatorul elvetian de ciocolata premium Lindt & Spruengli AG, care a anuntat marti o crestere de 4,8% a cifrei sale de afaceri, pana la un nivel record de 4,01 miliarde franci (3,5 miliarde euro), in pofida conditiilor dificile de pe piata nord-americana, informeaza…

- Politologul rus și jurnalistul Oleg Bondarenko a fost respins de autoritatile germane pe aeroportul Tegel din Berlin, la cererea Poloniei fiindu-i interzis accesul in UE, anunta TASS. „La cererea Poloniei mi-au interzis intrarea in Uniunea Europeana, fara vreo explicație, interdicția este valabila timp…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est si una dintre companiile aeriene cu cea mai mare crestere in regiune, anunta astazi ca in anul 2017 a transportat un numar record de pasageri, a crescut semnificativ operatiunile sale, a plasat cea mai mare comanda de aeronave…

- Salina Turda din judetul Cluj a inregistrat, in 2017, un record de vizitatori de peste 600.000 de persoane, din care 35% au fost din strainatate, cei mai multi din tari precum Ungaria, Polonia, Israel sau Spania, transmite corespondentul Mediafax . Read More...

- Grupul german Mercedes-Benz si-a pastrat in 2017 titlul de cel mai mare constructor auto mondial de automobile de lux, gratie unui nou record de vanzari pentru al saptelea an la rand, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Mercedes-Benz a anunţat, luni, că în 2017 a vândut…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- Constructorul auto francez Renault Group a anuntat ca in 2017 vanzarile sale pe piata din Franta au crescut cu 3,4% pana la 673.869 de unitati, cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, gratie ...