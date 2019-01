Explorarea spațiului. NASA continuă cooperarea cu Rusia ''Americanii insista si ne cer sa continuam zborul navetei Soiuz cu astronauti americani'', a declarat Rogozin la canalul de televiziune Rossia 24.



''Ei ne-au cerut chiar sa dezvoltam o versiune a navetei spatiale Soiuz care poate sa zboare spre Luna si sa se intoarca, in scopul de a crea un sistem de transport spatial de backup'', a adaugat el.



Comentand recenta anulare de catre NASA a vizitei sale in februarie in SUA, Rogozin a afirmat ca a fost victima unei dispute intre administratia presedintelui Donald Trump si Congresul SUA. Program cu sprijinul Rusiei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro cu sprijinul

