Stiri pe aceeasi tema

- Legiștii au aflat detalii cutremuratoare in cazul crimei de la Timișoara care a ingrozit o țara intreaga. Concluziile autopsiei trupului fetiței de 4 ani a rasturnat primele ipotezei ale anchetei. Mai exact, micuța omorata cu sadism de mama nu a decedat in urma hemoragiei! Fetița de patru ani ucisa…

- Oana Net, femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica de patru ani, înecând-o în cada de la baie, le-a spus procurorilor, la audieri, ca nu îsi aminteste cum a reactionat fiica sa în ultimele momente de

- Oana Net, femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica de patru ani, inecand-o in cada de la baie, le-a dezvaluit procurorilor cum s-a petrecut intreaga crima! Detaliile sunt cu adevarat șocante!

- Oana Net, femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica de patru ani, inecand-o in cada de la baie, le-a spus procurorilor, la audieri, ca nu isi aminteste cum a reactionat fiica sa in ultimele momente de viata si ca a vrut ca ea si fetita sa moara pentru a scapa de situatia tensionata din…

- Terifiantul omor caruia i-a cazut victima o fetița de numai patru anișori din Timișoara – inecata in cada de propria mama care, dupa ce i-a luat viața, i-a taiat venele de la ambele incheieturi ale manuțelor -, i-a șocat pana și pe specialiștii care au de-a face cu criminali. Psihologul Cezar Laurențiu…

- Educatoarea din Timisoara care si-a omorat fiica de patru ani in incercarea de a se razbuna pe sot, care intentiona sa divorteze, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile pentru omor. Oana Net, femeia in varsta de 38 de ani din Timisoara care i-a taiat venele fiicei sale, iar apoi a inecat-o in cada,…

- Oana Net, mama din Timisoara care si-a omorat fetita in varsta de doar patru anisori, a fost arestata preventiv, joi, de Tribunalul Timis. The post Mama care si-a omorat fetita de patru anisori a fost arestata preventiv appeared first on Renasterea banateana .

- Dupa crima comisa de o educatoare din Timis asupra propriei fiice in varsta de patru ani, inspectorul scolar al judetului Timis, Aura Danielescu, a declarat ca Oana Net a fost supusa ultima data unei testari psihologice in anul 2012, cand astfel de teste au fost anulate. Cazul de la Timisoara a determinat…

- Crima din Timișoara a șocat o țara intreaga! In timpul cercetarii la fața locului, un polițist a fost fotografiat plangand. Cand a intrat in casa in care fetița de numai patru ani a fost ucisa cu sange rece de mama ei, criminalistul nu s-a putut abține. Oana Neț i-a taiat venele fiicei sale și a […]…

- Oana Neț este acuzata ca și-a ucis cu cruzime fiica de patru ani. Femeia nu se mai intelegea cu soțul și a ucis-o pe micuța in momentul in care acesta era la serviciu. Miercuri, ea a fost reținuta pentru 24 de ore, iar joi a fost scoasa din arest și dusa din nou la parchet pentru audieri. La…

- „Personalul didactic din unitatile de invatamant este testat anual din punct de vedere medical si psihologic. Obligativitatea acestor teste este data de prevederile HG nr. 1169/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, respectiv…

- Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita în vârsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa.

- Un copilaș de numai patru anișori a platit cu viața in razboiul dintre prinții sai care nu se mai voiau unul pe celalalt. Manata de un impuls criminal de neințeles care i-a amorțit orice instinct matern, mama – o educatoare in varsta de 38 de ani -, și-a inecat fetița și apoi, pe cand copila era moarta,…

- Oana Neț, criminala din Timișoara, a șocat o țara intreaga! Fosta educatoare și-a ucis cu sange rece fetița de doar 4 ani, marți (13 martie). Femeia in varsta de 38 de ani i-a taiat venele micuței și a inecat-o in baie. Potrivit anchetatorilor, dupa ce a comis oribila crima, Oana Neț a incercat sa se…

- Educatoarea din Timișoara care și-a inecat fetița de numai patru anișori, dupa ce i-a taiat venele, n-a avut niciodata probleme de comportament care sa arate ca ar putea recurge la un asemenea gest. Marți, Oana Neț și-a ucis copila dupa o cearta cu soțul, dupa care a incercat sa se sinucida cu erbicid.…

- Femeia de 48 de ani, educatoare la gradinița din Murani, nu mai profesa de cateva saptamani. Ea nu a mai fost testata psihologic din anul 2012, atunci cand, printr-o decizie la nivel național, s-a scos aceasta obligativitate. Educatoarea era angajata la Școala Gimnaziala Pișchia, la gradinița din…

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, care e educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini. Femeia criminala se numește Oana Neț, are 39 de ani, este educatoare și, inainte de a comite crima,…

- O crima oribila a avut loc marti seara in Timisoara. O femeie in varsata de 39 de ani si-a ucis cu sange rece fiica in varsta de 4 ani. Potrivit tion.ro, femeia se numeste Oana Net si a fost educatoare.

- Incidentul s-a petrecut marți seara, pe strada Tigrului din orașul de pe Bega.Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului se pare ca femeia in cauza și-a ucis fetița in varsta de numai patru ani, dupa ce i-a taiat venele și a inecat-o in cada. La locul crimei au sosit…

- Un tanar, de 21 de ani, a fost reținut de polițiștii Secției 1 Timișoara pentru comiterea unui furt din societate comerciala. Fapta s-a intamplat la 1 martie, cel in cauza, angajat al ... The post A pus mana pe bautura cea mai scumpa appeared first on Renasterea banateana .

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, miercuri, o exceptie de neconstitutionalitate care se refera la Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, potrivit unor surse oficiale.

- In aceasta dimineața s-au disputat primele 6 meciuri ale anului din Liga 2-a. Chindia Targoviște, ocupanta locului 3 și una dintre candidatele la promovare, a fost condusa pana in minutul 80 pe terenul lui ASU Poli, dar a marcat de doua ori in ultimele 10 minute, profitand și de o eliminare survenita…

- Joi noaptea a fost inregistrat primul deces cauzat de gripa AH1N1 la Timișoara. Pacientul cu gripa care era internat la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din orașul de pe Bega, un barbat de 58 de ani, a facut stop cardio-respirator.

- A inceput cea de-a 39-a editie a targului romanesc de turism Vânzarile de early booking au crescut, astfel încât reprezentanti din tursim pot sa creioneze înca de la târgul deschis ieri, estimarile pentru sezonul estival. Aurelian Marin, managerul unei din agentii…

- Ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca principala problema a firmelor italiene din vestul tarii este lipsa fortei de munca, iar in acest moment se incearca gasirea unor solutii, printre care si automatizarea fabricilor. Ambasadorul Italiei in Romania, Marco…

- Ce ar putea invata Capitala de la Cluj in materie de administratie. Din perspectiva unui bucurestean Vice a publicat un articol intitulat "Opt lucruri mișto pe care București ar trebui sa le ia de la alte orașe din Romania". Clujul este unul din modele analizate. Statiile de taxi cu gard…

- Transilvania se mandrește in acest an cu nu mai puțin de 25 de echipe inscrise in concursul de Robotica, iar Demo-regionala de la Cluj devine astfel etapa cu cel mai mare numar de participanți, dupa Regionala din București (41 de echipe). Județul Alba a fost reprezentat in marea confruntare, de catre…

- Monica Ghiurco s-a situat in fruntea listei reprezentantilor angajatilor SRTV in Consiliul de Administratie al institutiei, obtinand 534 de voturi la alegerile desfasurate luni, potrivit unor surse din TVR. Votul a avut loc la sediul TVR din Bucuresti si la studiourile teritoriale TVR…

- Echipa galateana antrenata de Nicu Harabagiu si Marian Apostu s a trezit la realitate si traverseaza o perioada foarte buna. In penultima etapa din prima faza a Diviziei A1 la volei masculin, Arcada a jucat in deplasare cu vicecampioana SCM U Craiova. Asa cum se preconiza, partida a fost apriga, ambele…

- Mulți postesc doar in ce privește mancarea, dar postul nu inseamna doar abținerea de la a consuma anumite alimente. In documentul Sfantului Sinod despre „Importanța Postului și respectarea lui astazi” se menționeaza ca postul fara fapte de binefacere este mort. Sfantul Sinod transmite…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL) a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca initial a avansat ideea mutarii liniilor de cale ferata care traverseaza orasul, in subteran, pentru aceasta fiind realizat un studiu de fezabilitate in urma cu doi ani, insa, intre timp, acest proiect…

- Derbiul celei de-a 20-a etape a Diviziei A1 la volei masculin a adus miercuri seara fata in fata ocupantele locurilor 1 si 3, Steaua si Arcada Galati. Echipa bucurestena care s-a impus in tur la Galati cu 3-0 si era neinvinsa de 17 etape pornea ca principala favorita. Pe teren insa lucrurile au stat…

- Bogdan Chitic Pentru al doilea sezon consecutiv, echipa masculina de baschet „sub 16 ani” a Clubului Sportiv Universitar Ploiești și-a croit loc in faza semifinala a Campionatului Național. Baieții antrenați de sarbul Ivan Gemaljevic au obținut biletele pentru nivelul urmator al competiției, la capatul…

- Raed Arafat: Sistemul RO-ALERT va deveni functional in doua-trei luni Proiectul de lege privind implementarea sistemului RO-ALERT, de avertizare a populatiei în situatii de urgenta, merge la vot în Camera Deputatilor, dupa ce a primit raport favorabil în Comisia pentru tehnologia…

- Un barbat din Timișoara a fost surprins de camerele de vedere in momentul in care a furat borseta unui batran aflat la cumparaturi intr-un supermarket. Hoțul a profitat de neatenția batranului și s-a folosit de o geanta pentru a masca furtul. Un barbat din Timișoara a fost filmat in timp ce a furat…

- Mare atenție! O noua metoda de inșelaciune ar trebui sa le dea de gandit barbaților. Un timișorean a cazut in plasa unui alt barbat și a fost lasat fara o suma considerabila. Un barbat din Suceava a fost ridicat de mascați, dupa ce și-ar fi creat o identitate falsa pe Facebook și a pretins…

- Mihai Silvașan, bucuros dupa calificarea in semifinalele Cupei Romaniei Antrenorul principal al formației U-BT a avut doar cuvinte de lauda la adresa elevilor sai, la finalul partidei cu BCM U Argeș Pitești. Tehnicianul clujean a fost mulțumit de joc și de colaborarea excelenta dintre jucatori.…

- Oradea. A fost posibil datorita unui proiect susținut de ECDL (European Computer Driving Licence) Romania, cu sprijinul Dedeman, alaturi de Asociația Oamenilor de Afaceri și Ministerul Educației Naționale. Parte dintr-un proiect pentru meseriașii viitorului, „3DUTECH” (EDUTECH) iși propune…

- Polițiștii locali au verificat comercianții din piețele timisorene pentru a vedea daca aceștia respecta prevederile legale. In total, in luna ianuarie politistii au aplicat 81 de sancțiuni contravenționale in valoare de 13.500 lei, in Piețele Iosefin, 700, Badea Carțan, Doina. „Principalele nereguli…

- Lista primilor artiști anunțați pentru ediția cu numarul 6 este: THE CINEMATIC ORCHESTRA GREGORY PORTER KURT ROSENWINKEL’s CAIPI Bariș Demirel The Jam Community Sorin Zlat Trio Krisper B.A.U. Trompetre THE CINEMATIC ORCHESTRA Pionierii nujazz-ului, The Cinematic Orchestra a fost formata de Jason Swinscoe…

- Timisoara a fost luata cu asalt cu persoane din zona Olteniei, cu precadere din judetele Mehedinti si Gorj. Acest lucru se resimte si in activitatea Agentiei Judetene ... The post „M-a facut mama oltean si-am ajuns timisorean” appeared first on Renasterea banateana .

- Concertele trupei The Cockblockers transmit foarte multa energie, acest lucru facand publicul sa danseze pe ritm. Chiar daca ei sunt un trio, solourile puternice de blues imbinate cu liniile funk ale basului și toba ritmata ii transforma intr-o trupa cu un sound excelent. The Cockblockers…

- Tanar injunghiat in fața unui bar, in Bumbești-Jiu. Un tanar, in varsta de 24 de ani, a fost gasit in stare de inconștiența, in ultima zi a lunii ianuarie, in jurul orei 23,30, in fața unui bar din Bumbești-Jiu. Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca acesta ar fi avut un conflict…

- Talhar de meserie la doar 19 ani, un tanar din Timisoara a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a fost depistat de oamenii legii. Politistii din cadrul Sectiei 1 Timisoara l-au retinut luni, in 15 ianuarie, barbatul fiind cautat pentru o talharie comisa cu doar cateva zile in urma. Dupa…

- Doi parinți din Rusia risca pana la 20 de ani de inchisoare pentru ca și-au abuzat fiica de 12 ani. Intre decembrie 2016 și martie 2017, tatal și-a violat in fiecare zi fiica, uneori de fața cu mama acesteia, scrie antena3.ro.

- Studenta de la medicina Carmen Bejan, din Timisoara, a fost condamnata in 2011 la 20 de ani de detentie pentru uciderea unui barbat de etnie rroma, care intentiona sa o violeze. In inchisoare, Bejan s-a casatorit in aprilie 2012 cu Claudiu Satran, un barbat retinut pentru trafic de droguri, dar care…

- La jumatatea lunii ianuarie, faceți o fapta buna. Gandiți-va la cei care au nevoie de ajutor și pentru care o picatura de sange poate face diferența intre viața și moarte. Un instructor de inot din Timișoara a decis sa-și mobilizeze toți prietenii și cunoscuții, pentru a face un gest nobil.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, surprins in timp ce depașea pe linia de tramvai o coloana de mașini aflata la semafor a fost reclamat la Poliție de un timișorean. Barbatul care l-a vazut pe edilul Timișoarei depașind pe linia de tramvai a depus plangere și cere ca Robu sa fie sancționat. Cel care…