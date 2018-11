Stiri pe aceeasi tema

- Chef de ”Ziua fermierului” si tototdata, de “Centenar” sfarsit prost in comuna clujeana Ploscos. Teodor Chirila, o persoana din sat, absolut onorabila, a participat la festivitatile organizate de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii rutieri din Alba au continuat activitatile pentru cresterea sigurantei elevilor, cadrelor didactice si parintilor in zonele unitatilor de invatamant. De la inceputul anului scolar a fost asigurata prezenta politistilor in zonele aglomerate, adiacente scolilor si gradinitelor, au fost verificate…

- Maria Ghiorghiu, sustine, intr-o postare pe blogul personal, ca in perioada urmatoare ar putea sa se produca o noua tragedie. Maria Ghiorghiu a prezis marele CUTREMUR. "Vor fi multe pierderi de vieti omenesti, vor curge rauri de lacrimi nesfarsite" Dragii mei, tot in aceasta dupa amiaza,…

- Ieri, 18 octombrie 2018, politisti din cadrul Politiei Orasului Abrud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza orasului Abrud, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru…

- Incidentul s-a petrecut in septembrie anul trecut. Barbatul in varsta de 26 de ani a baut, a intrat intr-un cazinou, a furat 45 de mii de lei, apoi a urcat la volan si a avariat mai multe masini parcate si utilaje agricole. A fost prins de politisti la scurt timp. Acesta avea o alcolemie de 0,87…

- In urma a 69 de perchezitii efectuate de politistii din Cluj si autoritatile din Germania, au fost descoperiti si ridicati aproximativ 100.000 de lei si 30.000 de euro. In cauza a fost aplicata masura asiguratorie a sechestrului judiciar asupra a 8 imobile din judetele Cluj si Alba. De asemenea, 35…

- Caz șocant in Germania! Un roman a ars de viu in propria mașina, dar nu pare a fi vorba despre un accident. Cum a fost posibil? Anchetatorii cred ca este vorba despre o sinucidere. Totul s-a petrecut in apropiere de Munchen. Tragedia s-a produs pe o șosea, langa Neufahrt, localitate aflata la nord de…